Ceny transakcyjne gruntów – IV kw. 2017 r. [Raport]

Grunty pod zabudowę tanieją w dużych miastach, ale stawki dla całych województw wciąż rosną. Korekty wciąż nie pozwalają jednak wrócić cenom do poziomów sprzed roku, ale branża widzi na to szanse w nowej ustawie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Bankier.pl, "Puls Biznesu" i Cenatorium cyklicznie prezentują kwartalne analizy rynku nieruchomości oparte na cenach transakcyjnych. Średnie ceny 1 mkw. są obliczane na podstawie transakcji zawieranych na rynku gruntów pod zabudowę dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wraz z wyodrębnionymi stawkami dla ich miast wojewódzkich. Ceny można również na bieżąco śledzić w sekcji specjalnej Bankier.pl – Raport o cenach nieruchomości "Pulsu Biznesu", Bankier.pl i Cenatorium.

Warszawa była jednym z miast, w którym ceny transakcyjne za grunty pod zabudowę spadły w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Spadek wyniósł 7 proc. – w skali roku obniżki sięgnęły 12 proc., przez co średnia cena jednostkowa 1 mkw. spadła poniżej poziomu 700 zł/mkw. i wyniosła 675,43 zł/mkw. Stawki wzrosły jednak w całym województwie – w ciągu kwartału o 6 proc. i w ciągu roku o 8 proc.

Średnie ceny transakcyjne gruntów pod zabudowę w Polsce w IV kw. 2017 r. [zł/mkw.] Województwo/Miasto IV kw. 2016 III kw. 2017 IV kw. 2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna dolnośląskie 73,83 76,60 80,73 5% 9% Wrocław 409,54 370,10 356,61 -4% -13% lubelskie 66,07 66,18 69,46 5% 5% Lublin 237,38 234,37 265,45 13% 12% łódzkie 57,09 63,53 68,52 8% 20% Łódź 216,19 197,03 193,42 -2% -11% małopolskie 78,54 70,36 76,44 9% -3% Kraków 516,97 512,00 500,46 -2% -3% mazowieckie 142,29 143,96 153,31 6% 8% Warszawa 765,88 723,55 675,43 -7% -12% pomorskie 69,22 69,13 71,52 3% 3% Gdańsk 507,07 582,78 542,67 -7% 7% warmińsko-mazurskie 59,36 58,55 59,46 2% 0% Olsztyn 249,23 273,43 289,59 6% 16% wielkopolskie 72,97 69,89 71,27 2% -2% Poznań 410,49 402,01 378,52 -6% -8% Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Podobnie było we Wrocławiu i województwie dolnośląskim. Podczas gdy w głównym ośrodku miejskim regionu cena spadła o kilkanaście procent przez ostatnie dwanaście miesięcy (z 409,54 zł na 356,61 zł/mkw.), to średnia stawka dla całego województwa wzrosła przez ten czas o prawie 10 proc.

Nieco inaczej wyglądało to w Gdańsku, który pod względem cen gruntów budowlanych jest drugim pod względem cen miastem w zestawieniu. Deweloperzy płacili na koniec ubiegłego roku o 7 proc. więcej za 1 mkw. działki pomimo 7-procentowej korekty w dół w relacji kwartał do kwartału. Średnia stawka dla całego województwa pomorskiego nie zmieniła się od III kw. 2017 roku.

Obniżki dla cen z całej Polski odnotowano natomiast w badaniu indeksu cen gruntów pod zabudowę urban.one. Wartość ze stycznia 2018 r. wyniosła 125,09 pkt. czyli 0,25 pkt. mniej niż na koniec 2017 roku. To jednak wciąż ponad 3 pkt. więcej niż przed rokiem.

Eksperci biorący udział w badaniu ankietowym towarzyszącym indeksowi są podzieleni co do tego, jak zmienią się warunki gospodarcze na rynku gruntów w Polsce w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 47 proc. z nich przewiduje, że nie ulegną one zmianie, a 42 proc. prognozuje ich pogorszenie.

Pesymistyczne nastroje mogą wynikać z planowanej specustawy mieszkaniowej, która według planów ma wejść w życie jeszcze w 2018 roku. Założenia projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przewidują z jednej strony przyspieszenie proces odrolnienia gruntów, ale przy jednoczesnym zaostrzeniu warunków zabudowy.

– Jeżeli uwolnienie gruntów będzie dostępne dla wszystkich gruntów przeznaczonych pod mieszkaniówkę, niezależnie od tego, kto jest deweloperem, to jest to krok w dobrym kierunku dla ochłodzenia wzrostu cen. Natomiast drugim elementem wstrzymującym może być wprowadzenie nowych zasad dotyczących WZ. Jeśli tak się stanie, grunty na terenach bez planu zagospodarowania przestrzennego będą wolniej aktywowane i z wieloma ograniczeniami – komentuje Małgorzata Kosińska, prezes stowarzyszenia REIT Polska.

Póki co deweloperzy nie zamartwiają się najbliższymi miesiącami, bo według branży ich banki ziemi są na tyle duże, żeby przez ten czas móc realizować kolejne inwestycje.

Mateusz Gawin