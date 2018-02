Bogdanka miała w 2017 roku 667,9 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 708,9 mln zł

Bogdanka miała w 2017 roku 667,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto i EBITDA na poziomie 708,9 mln zł - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 847,3 mln zł, a przychody 1780,3 mln zł.

Według obliczeń PAP biznes, Bogdanka miała w samym czwartym kwartale 473,2 mln zł przychodów, 256,4 mln zł EBITDA, 655,4 mln zł EBIT i 524,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Dla porównania, w czwartym kwartale 2016 roku przychody Bogdanki wyniosły 471,9 mln zł, EBITDA wyniosła 180,9 mln zł, EBIT 82,4 mln zł, a zysk netto j. d. 61,8 mln zł.

Na poziomie jednostkowym Bogdanka miała w 2017 roku 1777,3 mln zł przychodów, 694 207 tys. zł EBITDA, 840 908 tys. zł zysku operacyjnego i 673 281 tys. zł zysku netto.

W komunikacie podano, że w 2017 roku istotny wpływ na wyniki miała zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów oraz odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r.

Bogdanka podała, że po wyłączeniu wpływu ww. zdarzeń jednorazowych, jej skonsolidowane przychody za 2017 rok wyniosły 1780,3 mln zł, EBITDA 594 mln zł, EBIT 236,4 mln zł, a zysk netto 173,1 mln zł.

Spółka podawała w październiku 2017 roku, że podpisała porozumienie w sprawie wypłaty deputatów węglowych i zanotuje dodatni jednorazowy wpływ na wynik operacyjny w czwartym kwartale 2017 r. w wysokości ok. 110 mln zł.

Z kolei w grudniu spółka podała, że odwróci w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, co powinno zwiększyć EBIT o ok. 500-530 mln zł, a wynik netto o ok. 400-430 mln zł.

sar/ pel/ asa/