Banki oferują specjalne warunki dla „spóźnionych na MdM”

Olbrzymie zainteresowanie dopłatami w ostatniej transzy programu „Mieszkanie dla młodych” skończyło się dla wielu kredytobiorców niemiłym rozczarowaniem. Pomimo złożenia wniosków na czas, niektórzy klienci otrzymali odmowy. Dwa banki zaproponują rozgoryczonym kredytobiorcom na osłodę specjalne warunki finansowania.



Program „Mieszkanie dla młodych” w 2018 r. cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem kredytobiorców. Wszystkie środki przeznaczone do dofinansowanie wkładu własnego zostały zarezerwowane w ciągu dwóch dni. Już w pierwszych dniach stycznia do redakcji Bankier.pl zaczęli zgłaszać się czytelnicy, którzy złożyli kompletne wnioski w czasie, gdy BGK dysponował jeszcze wolnymi funduszami, a mimo to spotkali się z odmową. Klienci podejrzewali, że w niektórych przypadkach dokumenty nie były przetwarzane zgodnie z kolejnością ich składania.

Na łamach Bankier.pl śledziliśmy kroki, które podjęły banki-kredytodawcy i Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK wskazał, że ze względu na zwiększone obciążenie napływem dokumentów przez pewien czas przetwarzanie wniosków i ich rejestracja „były wydłużone”. Klienci skarżyli się także na niektóre banki, sugerując, że składane za ich pośrednictwem dokumenty utknęły w drodze, być może z powodu problemów technicznych.

Pod koniec stycznia opublikowaliśmy obszerne wyjaśnienia Banku Gospodarstwa Krajowego, w których podkreślono, że system obsługi „Mdm” nie odnotował awarii. „O kolejności przyznawania limitu decydował moment zakończenia przez pracowników banków kredytujących weryfikacji uprawnienia klienta do wnioskowania o dofinansowanie, weryfikacji dokumentacji, ostatecznego wprowadzenia danych do systemu BGK oraz przekazania (akceptacji) wniosku za pośrednictwem systemu BGK” – wskazywał bank.

Zamieszanie z dopłatami dla części potencjalnych kredytobiorców, nieposiadających odpowiednich środków do pokrycia wymaganego wkładu własnego, oznacza koniec marzeń o własnym mieszkaniu. Inni mogą starać się o „zwykły” kredyt hipoteczny – mniej atrakcyjny niż ten z dofinansowaniem. Zapytaliśmy banki o to, czy zaproponują osobom, które starały się na początku 2018 r. o dopłatę "Mieszkanie dla młodych" i nie otrzymały jej (także z powodów „trudności technicznych”), specjalne warunki kredytowania.

Biuro prasowe Banku Millennium informuje, że bank „przekazał do BGK wszystkie kompletne wnioski klientów, które wpłynęły do czasu zamknięcia możliwości rezerwacji limitu w systemach BGK. W związku z tym nie było potrzeby wprowadzania specjalnej oferty”. Podobne stanowisko przesłał Bank BPS. Żadnych propozycji nie planuje również Alior Bank.

Dwa banki mają propozycje

Inne podejście przyjęły dwa największe banki biorące udział w programie. PKO Bank Polski (oraz PKO Bank Hipoteczny SA) informuje, że instytucje „przygotowały dedykowaną ofertę dla osób, które złożyły w PKO Banku Polskim kompletne wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego MdM w dniach 2-3 stycznia 2018 r. i z powodu wyczerpania limitu środków nie uzyskały dofinansowania wkładu własnego. Wszyscy wnioskodawcy, którzy spełniają ww. kryteria będą mogli wystąpić o kredyt Własny Kąt hipoteczny na preferencyjnych warunkach - szczegóły i warunki skorzystania z oferty przekazywane są klientom indywidualnie”.

W podobnym tonie wypowiada się Biuro Komunikacji Banku Pekao SA. „Warunki cenowe kredytu dla osób, które nie uzyskały dofinansowania w ramach puli środków na rok 2018 są ustalane według oferty indywidualnej” – informuje bank.

Na forach internetowych klienci, którzy spotkali się odrzuceniem wniosku o dofinansowanie wymieniają się bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi indywidualnych propozycji banków. Kredytobiorcy składający wnioski w PKO BP informują o ofercie z obniżoną o 0,5 pp. marżą w całym okresie kredytowania. Klienci Banku Pekao donoszą, że otrzymują propozycję preferencyjnych parametrów finansowania – z 1-procentową prowizją i marżą na poziomie 1,8 pp.

Specjalne warunki mogą „osłodzić” rozczarowanie zapobiegliwym klientom, którzy byli dobrze przygotowani do zaciągnięcia kredytu, ale nie zmieścili się z różnych powodów w kolejce po dofinansowanie. Finansowe korzyści z obniżonej marży i prowizji w dłuższym okresie mogą okazać się nawet wyższe niż dopłata „Mieszkanie dla młodych”. Problemem trudnym do przeskoczenia może okazać się jednak konieczność wniesienia standardowego (co najmniej 10-procentowego) wkładu własnego.

Michał Kisiel