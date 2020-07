10 nowości, które trzeba wypróbować w wakacje

Bankier.pl

Kilka mniej i bardziej znanych usług wartych wypróbowania w wolnym czasie – to nasza propozycja na wakacje. Pomogą uporządkować finanse, zaoszczędzić nieco czasu i pieniędzy oraz uprościć czynności, które niepotrzebnie zaprzątają uwagę.

Zdalnie, mobilnie i wygodnie – takie obietnice niosą ze sobą usługi, które postanowiliśmy zarekomendować czytelnikom chcącym nadrobić technologiczne zaległości. Część z nich w pełni zasługuje na miano nowości, a niektóre mają za sobą nieco dłuższą historię, ale w ostatnim czasie przeszły ewolucję, która poprawiła ich funkcje i użyteczność.

#1 MojeUsługi – porządek w fakturach i szybkie płatności

W czasach, gdy większość dostawców mediów oferuje opcję opłacania faktur online comiesięczne rozliczenia są proste. Można je jednak uprościć jeszcze bardziej – zbierając w jednym miejscu wszystkie rachunki. Tak działa właśnie serwis MojeUsługi, którego operatorem jest spółka zależna ING Banku Śląskiego.

Po zarejestrowaniu się w serwisie i podaniu danych dostępu do e-BOKów poszczególnych dostawców, aplikacja pobiera okresowo nowe faktury i umożliwia opłacanie ich kartą płatniczą, BLIKiem lub szybkim przelewem (pojedynczo lub całego „koszyka”). Dostępna jest także opcja odroczenia płatności (usługa Twisto) oraz nowość – automatyczna płatność plastikiem (wskazujemy kartę i maksymalną kwotę, która może być uregulowana bez naszej ingerencji).

Narzędzie wysyła przypomnienia o nadchodzących płatnościach i pozwala przeglądać historię rachunków naszego gospodarstwa. Usługa jest płatna – za transakcje doliczana jest niewielka prowizja.

#2 Wszystkie konta w jednym miejscu, czyli PSD2 w bankach

Masz jedno podstawowe konto osobiste i „zaskórniaki” w innej instytucji? Warto zainteresować się agregacją rachunków, która stopniowo pojawia się w kolejnych bankach. Idea jest prosta – w bankowości internetowej i mobilnej można widzieć nie tylko saldo rachunku prowadzonego w danym banku, ale także środki w innych instytucjach.

Taką opcję oferują na początku lipca 2020 r. ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank oraz Santander Bank:

W ING Banku Śląskim można „podejrzeć” konta z PKO BP, Banku Pekao, Banku Millennium, BNP Paribas, Santandera, Alior Banku oraz mBanku.

W Banku Millennium – z PKO BP, Banku Pekao, ING Banku Śląskiego, BNP Paribas, Alior Banku, mBanku i Santander Banku.

W Alior Banku – z PKO BP, Banku Pekao, ING Banku Śląskiego, Banku Millennium, mBanku i Santander Banku.

W Santander Banku – z PKO BP, Banku Pekao, BNP Paribas i Alior Banku.

Dodanie konta z zewnętrznej instytucji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do rachunku w banku-dawcy danych (tzw. usługa AIS). Proces nie jest skomplikowany, przypomina zlecenie przelewu.

#3 Curve – karta z opcją podróży w czasie

Curve to karta płatnicza, która nie jest powiązana z żadnym rachunkiem. Pełni tylko i wyłącznie rolę „nakładki” na inne karty. Płacąc plastikiem Curve obciążamy inną należącą do nas debetówkę lub kredytówkę. Plastikowi brytyjskiego fintechu towarzyszy aplikacja mobilna, która pozwala wybierać źródło pieniądza (przepinać karty, z których pobierane będą środki), a także „cofnąć się w czasie”, czyli już po transakcji zmienić wybór plastiku. W telefonie mamy także podgląd historii operacji z podziałem na kategorie wydatków.

Curve może przydać się nie tylko zwolennikom porządku w portfelu, ale także podróżującym. Transakcje zagraniczne przeliczane są na walutę źródłowej karty bez spreadu. Podstawowy pakiet usług jest bezpłatny, a dla potrzebujących wyższych limitów transakcji i nieograniczonego czasowo zwrotu części wydatków (moneyback) dostępna jest płatna opcja premium. Szerzej o Curve pisaliśmy w recenzji na łamach Bankier.pl. W ostatnim czasie firma wdraża obsługę Google Pay i Apple Pay, co pozwoli korzystać z „jednego plastiku do wszystkiego” bez fizycznej karty.

#4 AutoPay – szybciej przez autostradowe bramki

W Polsce nadal brakuje jednej, standardowej metody płatności za autostrady. AutoPay jest na tyle wygodnym rozwiązaniem, że aż chciałoby się, by działało wszędzie. Po zarejestrowaniu się w aplikacji i podpięciu karty płatniczej użytkownik AutoPay nie musi oczekiwać w kolejce na płatnych odcinkach dróg (na razie wybranych – na trasach A1 i A4). Należność automatycznie obciąża wskazany plastik.

Opcję połączenia usługi z rachunkiem bankowym mają także użytkownicy aplikacji mobilnej bankowości w Banku Millennium (projekt nagrodzony „Złotym Bankierem 2020”) i enveloBanku. Warto wspomnieć, że podobny schemat „niewidocznych płatności” za autostrady rozbudowuje także SkyCash.

#5 OrlenPay – omijaj kolejkę po hot dogi

Aplikacja Orlenu zyskała już sobie grono zwolenników. Przypomnijmy, że jej główną funkcją jest możliwość płacenia za paliwo bez podchodzenia do kasy. Wystarczy zeskanować kod QR na dystrybutorze i potwierdzić operację. Należność jest pobierana z podłączonej karty płatniczej.

Narzędzie jest wzbogacane o kolejne funkcje. Pojawiła się opcja potwierdzania płatności biometrią (czytnik linii papilarnych w telefonie lub FaceID), płatności za produkty dostępne na zewnątrz stacji paliw, dodawania kart rabatowych. Wkrótce udostępniona zostanie integracja z Apple Pay i Google Pay oraz BLIK jako źródło pieniądza.

#6 Tank&Go – bezdotykowo na stacjach Carrefour

Śladami Orlenu poszedł Carrefour, który od niedawna testuje usługę Tank&Go. Na razie płacenie aplikacją za paliwo, bez wizyty przy kasie, jest możliwe w dwóch stacjach przy marketach sieci. Wkrótce opcja będzie dostępna we wszystkich 40 punktach dla zmotoryzowanych.

Z usługi można korzystać za pośrednictwem aplikacji „Mój Carrefour”. Aby zapłacić za paliwo w ten sposób, trzeba zalogować się w module Tank&Go, podać dane samochodu, a także aktywować płatności mobilne Masterpass.

#7 Twisto – dodatkowa płynność może się przydać na wakacjach

Karta, która działa jak telefon na abonament – tak można streścić zasadę działania Twisto. Plastik daje użytkownikowi opcję uregulowania należności z opóźnieniem. Pod koniec miesiąca otrzymujemy zestawienie transakcji i mamy 15 dni na „wyrównanie rachunków”.

Jeśli komuś ten schemat przywodzi na myśl popularne kiedyś karty obciążeniowe, to skojarzenie jest całkiem trafne. Tutaj także otrzymujemy indywidualnie ustalony limit wydatków. Inna jest jednak otoczka – karta nie jest powiązana z kontem osobistym, nie może być używana do wypłat gotówki, a do obsługi produktu służy serwis internetowy i aplikacja mobilna.

W tym roku w Twisto pojawiło się sporo nowości. Jedną z nich jest karta wirtualna, którą można od razu dodać do mobilnego portfela (bez oczekiwania na przesyłkę plastiku). Inną – możliwość rozłożenia większych wydatków na raty z poziomu aplikacji mobilnej. Pakiet usług jest darmowy, a płatne są tylko opcje przedłużenia spłaty i płatności w ratach. Szerzej o Twisto pisaliśmy w recenzji Bankier.pl.

#8 Transferwise – szybkie międzynarodowe przelewy i karta

Transferwise nie jest w Polsce tak popularny jak Revolut, ale ma za sobą dwukrotnie dłuższą, już 10-letnią historię. Fintech znany jest przede wszystkim z szybkich przekazów pieniężnych i niskich opłat za przewalutowanie transakcji. Proponuje jednak także pakiet, który można porównać z „portfelem” Revoluta – konto obsługujące ponad 40 walut z kartą płatniczą Mastercard.

Od kilku miesięcy konto Transferwise może mieć indywidualny polski numer rachunku bankowego, co pozwala przyjmować przelewy w złotych. Na ofertę mogą zwrócić uwagę np. freelancerzy pracujący z zagranicznymi kontrahentami i emigranci wysyłający środki do Polski. Pakiet jest darmowy, a wydanie karty to jednorazowy wydatek 25 zł.

#9 Goodie – dla poszukiwaczy okazji

Agregator promocji i rabatów, z opcją zwrotu części wydatków za zakupy plus elektroniczne wersje gazetek wielu sieci handlowych – tak można streścić najważniejsze zalety aplikacji Goodie. Chociaż narzędzie Banku Millennium jest dostępne już od kilku lat, to jego twórcy stale wzbogacają je o nowe funkcje. Warto chociażby wspomnieć o elektronicznych kartach podarunkowych, które pojawiły się w aplikacji zimą 2019 r.

Aplikacja Goodie została właśnie gruntownie odświeżona – pozwala na łatwiejsze śledzenie interesujących nas ofert. Poprawiono także szatę graficzną i nawigację. Dla łowców okazji to pozycja obowiązkowa.

#10 mObywatel – dokumenty w telefonie

Aplikacja mObywatel ma pełnić rolę cyfrowego centrum usług publicznych. Znajdziemy w niej kilka modułów – m.in. dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, ePacjent. Do aktywacji narzędzia potrzebny jest Profil Zaufany, usługa którą znajdziemy w kilku bankach.

W ciągu ostatniego roku funkcje mObywatela zostały poszerzone m.in. o obsługę mLegitymacji szkolnych. Aplikacją można potwierdzić swoją tożsamość np. na poczcie i w pociągach Intercity. Wkrótce pojawi się w niej także prawo jazdy. Jeśli do tej pory nie mieliśmy czasu, żeby zainteresować się tym rozwiązaniem, to najwyższy czas zajrzeć do sklepu z aplikacjami.