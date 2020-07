Pułapka koronawirusowej hossy

fot. Phongphan /

Czy możliwym jest, aby sukces spółki okazał się porażką akcjonariusza? Jak najbardziej, doświadczają tego obecnie m.in. posiadacze akcji XTB. Ostatnie wydarzenia na spółce najlepiej obrazują pułapkę koronawirusowej hossy, przed którą niejednokrotnie przestrzegaliśmy.

Warto zestawić ze sobą dwa wydarzenia - publikację wyników przez Mercatora oraz XTB. Ten pierwszy zaprezentował szacunki 17 lipca. Analitycy DM BOŚ w raporcie z 8 lipca prognozowali 140,5 mln zł zysku netto… za cały rok. Przed publikacją wyników raport ten wydawał się optymistyczny, po okazał się kompletnie niedoszacowany. Mercator pokazał 209 mln zł zysku za sam II kwartał.

Mercator przed publikacją wyników już miał za sobą solidny rajd. Spółka wyceniana na początku roku na 104 mln zł, 17 lipca warta była 1,8 mld zł. Dziś jest to już 3,9 mld zł. Rękawiczkowy sukces w trakcie pandemii uczynił z walczącego o rentowność Mercatora jedną z najlepiej zarabiających spółek na GPW. Inwestorzy szybko stwierdzili jednak, że skoro Mercatorowi się udało, to i innym "koronawirusowym" firmom się uda. W efekcie już i tak mocno rozgrzane spółki po publikacji wyników Mercatora drożały o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent.

- Przypadek Mercatora hossę tę zarówno potwierdza, jak i obnaża. Potwierdza, bowiem nawet optymiści nie wyobrażali sobie tak świetnych wyników za II kwartał. Spółka, która miała być droga, potwierdziła, że wzrost wartości nie był tylko spekulacyjny, co jest zarzutem wobec wielu innych spółek. Obnaża, bowiem wyniki Mercatora nie mają żadnego przełożenia na to, co pokaże Harper, Sanwil czy Cormay. A jednak to zupełnie niezwiązany z nimi sukces Mercatora stał się katalizatorem kolejnego etapu hossy na tych spółkach - pisałem na początku tygodnia w tekście dla "Pulsu Biznesu".

XTB, czyli rozczarowujący sukces

W gronie spółek rosnących na fali dobrych wyników Mercatora znalazło się XTB. Firma już wcześniej była rynkową gwiazdą 2020 roku. Dzięki podwyższonej zmienności rynkowej i wzrostowi zainteresowania wśród inwestorów XTB pokazało świetne wyniki za I kwartał.

- Przychody operacyjne spółki wzrosły w stosunku do I kwartału 2019 r. o 650 proc. do 306,7 mln zł. Zysk netto XTB wzrósł o blisko 23 tys. proc. do 176 mln zł. Choć tak wielki wzrost to efekt przede wszystkim bardzo niskiej bazy – w I kwartale ubiegłego roku spółka miała tylko 763 tys. zł zysku netto, ale nawet porównując do bardzo dobrego ostatniego kwartału 2019 roku, wzrost wynosi 375 proc. - analizował w kwietniu Adam Hajdamowicz.

Inwestorzy ostrzyli sobie zęby także i na udany II kwartał. Do 17 lipca (raport Mercatora) wartość XTB wzrosła z 451 mln zł na początku roku do 2,1 mld zł. Sesję po wynikach Mercatora XTB zakończyło jednak na poziomie 2,5 mld zł, a wczoraj wartość spółki sięgała 3,3 mld zł. Oczekiwania wzrosły zatem przez ostatnie dwa tygodnie gwałtownie.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Po wtorkowej sesji XTB zaprezentowało szacunkowe wyniki za II kwartał 2020 roku. Zysk netto grupy wyniósł 117,5 mln zł, a przychody 211,5 mln zł. To nadal wyniki wielokrotnie lepsze niż przed rokiem i zdecydowanie drugi najlepszy kwartał w historii firmy. Niestety, względem I kwartału wyniki okazały się wyraźnie słabsze, co przy wygórowanych oczekiwaniach zaowocowało gwałtowną przeceną akcji XTB. Choć spółka odniosła sukces i jej wyniki wcale nie wyglądają tak źle na tle wyceny, akcjonariusze w popłochu sprzedawali akcje. Zadziałała swoista pułapka wygórowanych oczekiwań.

Co ciekawe, po publikacji wyników przez XTB spadki zaliczały "koronawirusowe" firmy, które gwałtownie rosły po wynikach Mercatora. Harper i PCC Exol taniały o ponad 7 proc., 5 proc. tracił Global Cosmed. Może nie były to tak gwałtowne ruchy jak wcześniej w górę, widać jednak, że część inwestorów wystraszyła się powtórki z XTB na "ich" spółkach. Zadziałał schemat z Mercatora, tylko że w drugą stronę. Wyniki spółki z zupełnie innej branży znalazły przełożenie na notowania niezwiązanych z nią podmiotów.

Fundamenty mówią "sprawdzam" koronahossie

A warto podkreślić, że powtórka z XTB wcale nie jest takim złym scenariuszem. Spółka mimo wszystko zaprezentowała mocne wyniki, które wcale nie wyglądają źle na tle wyceny. Wiele spółek z GPW i NewConnect ma za sobą kilkusetprocentowe wzrosty i w najbliższym czasie będzie je musiało uzasadnić wynikami.

- Raporty za II kwartał pokażą, które spółki zdołały zwiększyć zyski w szczycie pandemii, a których zapowiedzi ograniczyły się jedynie do papieru. Warto także pamiętać, że wzrosty zysków o kilka procent wcale nie uzasadnią wzrostu wyceny o kilkaset procent. W szerszym ujęciu ważnym także jest, czy poprawa wyników będzie chwilowa, czy spółka na stałe zawita na nowym poziomie wyników. Koniec końców o wycenie decydują bowiem fundamenty i warto o tym pamiętać, gdy spółkę kupuje się nie na chwilową spekulację opartą na ruchach tłumu, a na dłuższy okres - pisaliśmy na Bankier.pl na początku lipca i słowa te nadal wydają się aktualne.

W XTB dobre przecież wyniki przywitano gwałtowną wyprzedażą. Pytanie, co stanie się z akcjami spółek, które wbrew oczekiwaniom wykażą tylko lekką poprawę wyników albo nie wykażą jej wcale. Problem z koronawirusową hossą polegał na tym, iż ciężko było do tej pory wycenić skalę zastrzyku popytowego, które spółki otrzymały. Z tego powodu niewiadomym było, czy 100-proc. wzrosty to dużo w kontekście oczekiwanych wyników, czy mało (Mercator udowodnił, że nawet przy wzroście wartości kilkunastokrotnie można niedoszacować sukcesu). Teraz jednak powoli wchodzimy w okres, w którym konieczność publikacji raportów za II kwartał da sygnał "sprawdzam" i fundamenty przypomną o sobie inwestorom.