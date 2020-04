Zieleń na GPW. Mocne wzrosty CCC i Dino

Zielenią zwieńczyły indeksy GPW poświąteczny tydzień. Mocne wzrosty w składzie WIG20 notowały dziś papiery CCC oraz Dino.

Piątek na rynkach był dniem powrotu do odrabiania strat. Nastrojów inwestorów nie zepsuły nawet fatalne dane z chińskiej gospodarki. Francuski CAC rósł dziś o 3,2 proc., węgierskiemu BUX-owi i niemieckiemu DAX-owi do granicy 3 proc. niewiele zabrakło. Na Wall Street w momencie zamknięcia handlu na GPW Dow Jones i S&P500 rosły o ponad 1 proc. Komentatorzy za oceanem wskazują, że może to być reakcja na informacje o obiecującym leku na Covid-19.

W Polsce również można było dziś poczuć powiew optymizmu, polska giełda początkowo radziła sobie jednak wyraźnie słabiej niż rynki zagraniczne. Ostatecznie WIG20 zyskał jednak 1,7 proc. i tym samym zanotował już w sumie trzeci wzrostowy tydzień z rzędu. Do odrobienia wciąż pozostaje blisko 500 pkt (względem początku koronawirusowej bessy), jednak z mozołem, bo z mozołem, WIG20 w kwietniu pnie się powoli w gorę.

Udaną sesję mają za sobą też inne główne indeksy GPW. WIG zyskał dziś 1,6 proc., mWIG40 poszedł w górę o 1,1 proc., a sWIG80 o 1,7 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,07 mld zł, były więc niższe niż np. wczoraj, wciąż jednak wyróżniające się na tle np. średniej z zeszłego roku.

W składzie WIG20 mocne wzrosty notowało Dino (+9,3 proc.), które tym samym wspięło się na historyczne maksima. - Zmniejszenie ograniczeń w sklepach spożywczych działa na korzyść Dino, a akcje spółki jeszcze nigdy nie były tak drogie - napisał w dzisiejszej analizie Adam Hajdamowicz.

Udaną sesję ma za sobą także CCC (+5,6 proc.), którego walne zgromadzenie akcjonariuszy zaakceptowało dziś pomysł awaryjnej emisji akcji, która ma wesprzeć spółkę w trudnych czasach, gdy nałożyły się na siebie wcześniejsze problemy z rentownością i koronawirusowe zamknięcie sklepów.

Po czerwonej stronie znalazło się pięć spółek z WIG20, z czego aż cztery to były banki: Santander, PKO BP, mBank i Alior. Ten ostatni poinformował dziś, że cięcie stóp procentowych obniży zysk banku o ok. 80 mln zł kwartalnie. Banki w spadkach pogodziła jednak PGE, której akcje potaniały najmocniej w składzie indeksu - o 2,5 proc. Być może za spadkami stoją obawy inwestorów związane z zaostrzającą się sytuacją w PGG. Już wcześniej pojawiały się plotki, że PGE mogłaby wziąć udział w ratowaniu górniczej spółki.

Piątek przyniósł także pierwszy w tym roku debiut na głównym parkiecie GPW. Akcje Games Operators przez długi czas były wstrzymywane przez "widłowego", pod koniec dnia dopuszczono jednak na chwilę do handlu. W efekcie wartość papierów względem ceny odniesienia podwoiła się. Inwestorów rozgrzewa m.in. perspektywa zbliżającej się premiery sequela "911 Operator", czyli "112 Operator".

Wokół branży gier gorąco było jednak nie tylko z powodu debiutu. Na NewConnect furorę robiły akcje Movie Games (+23 proc.), spółka poinformowała bowiem, że nakłady na grę "Drug Dealer Simulator" zwróciły się w niecałą godzinę po premierze. Z drugiej strony z powodu zadłużenia pod skrzydła sądu zdecydował się uciec Vivid, który złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe. Inwestorów to jednak nie wystraszyło, Vivid zyskał dziś 0,9 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2888,30 2,70 1,30 14,14 -16,95 -22,88 DAX Niemcy 10625,78 3,15 2,83 18,87 -12,57 -19,80 FTSE 100 W.Brytania 5786,96 2,82 1,92 9,29 -22,54 -23,27 CAC 40 Francja 4499,01 3,42 1,27 12,71 -19,13 -24,74 IBEX 35 Hiszpania 6875,80 1,66 -1,09 5,81 -28,00 -28,00 FTSE MIB Włochy 17055,47 1,71 -1,87 11,37 -22,48 -27,44 ASE Grecja 606,75 -0,13 -0,16 23,34 -21,55 -33,81 BUX Węgry 33173,40 2,97 0,94 5,23 -22,86 -28,01 PX Czechy 851,36 0,82 2,86 15,32 -22,39 -23,69 RTS INDEX (w USD) Rosja 1078,69 1,10 -5,55 15,41 -14,76 -30,36 BIST 100 Turcja 98179,82 2,01 1,77 13,14 -0,02 -14,20 WIG 20 Polska 1625,59 1,73 2,94 13,73 -31,65 -24,39 WIG Polska 45353,23 1,59 4,09 13,59 -25,85 -21,58 mWIG 40 Polska 3231,71 1,07 6,45 11,87 -23,17 -17,31 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała