Games Operators wchodzi na GPW. Pierwszy debiut w tym roku

Producent gier Games Operators jako pierwszy w tym rok debiutuje na Głównym Rynku GPW. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej niedawna emisja akcji zakończyła się sukcesem.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych z grupy PlayWay, którego historia sięga 2015 roku. Spółka skupia się na rozwijaniu gier w modelu pay-to-play, a jej specjalnością są produkcje typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi m.in. za globalnym sukcesem gry „911 Operator” (gra stworzona przez zespół Jutsu Games, później obie spółki się połączyły). Do końca stycznia 2020 r. gracze łącznie kupili 1,3 mln kopii gry „911 Operator”, a jej bezpłatną wersję mobilną pobrano ok. 1,6 mln razy. W planach wydawniczych spółki jest ok. 10 premier jeszcze w 2020 roku, w tym gry „112 Operator” – sequel „911 Operator”.

W ramach publicznej oferty Games Operators przydzielił w marcu inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. stanowiły akcje nowej emisji. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, a do Games Operators trafiło 5,5 mln zł. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56 proc. Warto tu podkreślić, że oferta publiczna przeprowadzana została w trakcie ogromnych giełdowych spadków wywołanych przez epidemię koronawirusa. Pomimo tego, akcji spółki znalazły chętnych na zakup. Kapitalizacja Games Operators przy uwzględnieniu ceny z ostatniej emisji wynosi obecnie 117,7 mln złotych.

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody spółki były na poziomie prawie 6,2 mln złotych i były wyższe o ok. 42 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto od stycznia do września wyniósł prawie 3,7 mln złotych i był wyższy o blisko 28 proc. niż rok wcześniej. „Model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi, co może pozwolić spółce dzielić się znaczącą częścią zysków z akcjonariuszami” – mogliśmy przeczytać w komunikacie. Spółka zapewnia, że w przyszłości zamierza wypłacać nawet do 90 proc. zysku netto. Jak dotąd Games Operators nie wypłacił jednak jeszcze żadnej dywidendy.

Warte podkreślenia jest również to, że producent gier Games Operators debiutuje na Głównym Rynku GPW jako pierwsza spółka w tym roku i w sumie będzie 445. podmiotem na polskim rynku regulowanym. Póki co, w 2020 roku na giełdowy debiut zdecydowały się jedynie cztery spółki, wszystkie trafiły jednak na rynek New Connect. Co ciekawe, ostatni z nich to SimFabric, a więc również producent gier ze stajni PlayWaya. Spółka ta w ciągu tygodnia zwiększyła swoją wartość aż o 45 proc., a ponadto wpisała się w historii giełdy jako pierwszy debiut na GPW online.

