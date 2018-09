Zbierasz naklejki na Słodziaki w Biedronce? Tracisz możliwość zwrotu towaru

Klienci Biedronki, którzy biorą udział w akcji Gang Słodziaków i zbierają naklejki, powinni mieć świadomość, że tym samym tracą prawo zwrotu towaru. Wyjaśniamy, czy jest to zgodne z prawem.

Po medialnym szumie, jaki towarzyszył akcji Gang Świeżaków, sieć sklepów Biedronka uruchomiła kolejną, podobną akcję sprzedażową. Tym razem pluszowi bohaterowie są wprawdzie inni niż poprzednio (Gang Słodziaków), ale klientów obowiązują podobne zasady. Przy okazji zakupów zrobionych na kwotę co najmniej 40 zł, klient otrzymuje naklejki. 60 uzbieranych naklejek pozwala odebrać maskotkę z nowej serii, mniejsza ich liczba - kupić zabawkę w obniżonej cenie.

"Gang Słodziaków" - nie można zwrócić towaru

W sklepach sieci Biedronka pojawiły się przygotowane przez pracowników tablice informacyjne, które mogą sugerować, że nie wszyscy klienci mają świadomość zapisów regulaminu tej akcji. Tymczasem osoby, które decydują się wziąć udział w akcji i zbierają naklejki, tracą możliwość zwrotu towaru (o ile nie jest wadliwy).

"Drodzy Klienci :) Informujemy, że przy odbiorze naklejek Gang Słodziaków tracą Państwo możliwość zwrotu zakupionego towaru. W sytuacji spornej prosimy kontaktować się z biurem obsługi klienta" - informację tej treści można spotkać na tablicach ogłoszeniowych sklepów sieci Biedronka.

Podstawą do takiego działania jest zapis punktu 5.10 regulaminu akcji "Gang Słodziaków", w którym czytamy dosłownie, że w chwili przyznania uczestnikowi akcji punktów, traci on prawo do odstąpienia od zakupu i zwrotu zakupionych w ramach zakupu produktów, o ile w odniesieniu do danego sklepu lub

asortymentu, do takiego zwrotu byłby on uprawniony".

Czy Biedronka ma prawo tak robić?

Tak. Należy pamiętać, że to, czy sprzedawca w sklepie stacjonarnym przyjmie od nas towar, który chcemy zwrócić, bo na przykład rozmyśliliśmy się albo zmieniliśmy zdanie, zależy wyłącznie od jego dobrej woli i postanowień. Warto jednak podkreślić, że mowa tu o zwrotach towaru niewadliwego. Jeśli zakupiony towar ma wadę, można dokonać jego zwrotu na zasadzie rękojmi.

W tym samym punkcie, w którym Jeronimo Martins informuje o braku możliwości zwrotu towarów, zarazem podkreśla, że ów zapis nie wpływa na prawa klienta wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne, lub gwarancji, jeśli została ona udzielona w odniesieniu do danego produktu kupionego w Biedronce.

Co do zasady, wciąż też mogą dokonywać zwrotów klienci, którzy nie biorą udziału w akcji "Gang Świeżaków" i nie zbierają naklejek. Ich prawa definiuje "Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka", w którym czytamy, że klient, który posiada paragon lub fakturę potwierdzające dokonanie zakupu, może zwrócić pełnowartościowy, nie posiadający śladów użytkowania towar w ciągu 14 dni. "Co do zasady", ponieważ Jeronimo Martins przewiduje dość długą listę typów produktów, które zwrotom nie podlegają - są to m.in. artykuły spożywcze, kwiaty, alkohol i papierosy, kosmetyki, książki, tablety, telefony komórkowe, gry komputerowe czy bielizna.

MW