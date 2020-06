Większa ochrona producentów żywności

Powszechny Spis Rolny. GUS szuka kandydatów na rachmistrzów

Urzędy gmin w całej Polsce szukają kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Nabór trwa do 8 lipca – informuje Główny Urząd Statystyczny.