WIG20 wywalczył wzrosty. Spadki Aliora i JSW

Choć przez większość dnia na WIG20 przeważała czerwień, ostatecznie indeks zdołał zakończyć sesję wzrostami. Udany dzień zanotowały małe spółki.

Wzrostem o 0,9 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. To świetny wynik, biorąc pod uwagę okoliczności. Po pierwsze przez zdecydowaną większość dnia WIG20 znajdował się pod kreską, momentami nawet przeszło 1 proc. Dodatni wynik to tylko zasługa udanej końcówki sesji. Po drugie zdecydowana większość indeksów na GPW rosła słabiej niż WIG20 bądź wręcz zaliczyła spadek notowań. Także amerykanie weszli w sesję raczej neutralnie. Na rynku jednak już od rana panowało spore zamieszanie, wszystko przez tzw. "super contango" na ropie.

Niezdecydowanie było widać także na GPW i nie chodzi tylko o sam fakt, że WIG20 w kilkadziesiąt minut wyraźny minus zamienił na wyraźny plus. Od początku dnia, wbrew spadkom na większości indeksów, wyraźnie rósł sWIG80, który dzień skończył aż 1,6 proc. na plusie. Dla odmiany zaś mWIG40 stracił 0,6 proc. Rozczarowały też obroty, które wyniosły na szerokim rynku 922 mln zł - wyraźnie poniżej średniej z ubiegłego tygodnia.

Popołudniowe odbicie to w dużej mierze zasługa banków. Choć WIG-Banki dzień zakończył 0,3 proc. pod kreską, to warto pamiętać, że w ciągu dnia spadał on nawet o 2 proc. Biorąc pod uwagę znaczenie banków dla WIG i WIG20, stanowiło to najpoważniejszą przeszkodę dla wzrostów tychże indeksów. Po odbiciu dzień na plusie zakończyli m.in. Santander, PKO BP oraz Pekao. Najsłabszym ogniwem WIG20 i tak pozostał jednak bank - Alior (-3,7 proc.). Więcej o giełdowych problemach banków piszemy tutaj.

W składzie WIG20 słabo wypadły także papiery JSW (-2,4 proc.), PGE (-1,6 proc.) i Tauron (-1,3 proc.). Po wzrostowej stronie wyróżniały się telekomy: Orange i Play. Obie spółki zyskały ponad 4,5 proc.

Na szerokim rynku mocne wzrosty notowały spółki z tzw. "nowych branż". O 10 proc. w górę poszły notowania DataWalk po tym, jak okazało się, że spółka przejmie w RPA kontrakt IBM-u i SAS-u. Blisko 14 proc. w gorę poszły zaś notowania OrcoArendi. Podmiot podał, że zakończył fazę 1b badania klinicznego dla związku OATD-01. Projekt OATD-01 jest najbardziej zaawansowanym projektem OncoArendi. Jest to inhibitor chitynaz opracowany jako potencjalny lek w terapii ciężkich schorzeń układu oddechowego, takich jak astma oraz śródmiąższowe choroby płuc. Aż o 28 proc. w górę poszło z kolei Creepy Jar, które chce rozbudować universum gry "Green Hell" i planuje jej wydanie na konsole.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2909,50 0,73 0,58 14,17 -16,85 -22,31 DAX Niemcy 10675,90 0,47 1,05 19,57 -12,65 -19,42 FTSE 100 W.Brytania 5812,83 0,45 -0,51 11,98 -22,08 -22,93 CAC 40 Francja 4528,30 0,65 0,48 11,84 -18,85 -24,25 IBEX 35 Hiszpania 6831,50 -0,64 -3,38 6,02 -28,70 -28,46 FTSE MIB Włochy 17064,14 0,05 -3,16 8,47 -22,28 -27,41 ASE Grecja 606,75 -0,13 -0,16 23,34 -21,55 -33,81 BUX Węgry 32927,47 -0,74 -2,47 6,36 -23,08 -28,55 PX Czechy 846,68 -0,55 0,79 14,60 -23,15 -24,11 RTS INDEX (w USD) Rosja 1068,32 -0,96 -5,04 15,59 -15,27 -31,03 BIST 100 Turcja 98945,88 0,78 2,64 15,33 2,15 -13,53 WIG 20 Polska 1640,06 0,89 1,51 10,19 -30,66 -23,72 WIG Polska 45617,35 0,58 2,51 10,85 -25,11 -21,12 mWIG 40 Polska 3211,47 -0,63 3,89 11,68 -23,61 -17,83 Źródło: PAP

Adam Torchała