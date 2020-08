Gaming Factory przedstawiło zaległy raport. Akcje w górę

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Gaming Factory opublikowało sprawozdanie za I kwartał. To jego brak spowodował zawieszenie notowań akcjami spółki na polecenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Do 590 tys. zł wzrosły w I kwartale 2020 roku przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Gaming Factory. Przed rokiem wynosiły one 18 tys. zł. Największy udział w przychodach miały tzw. usługi deweloperskie, które wygenerowały 331 tys. zł. Za resztę niemal w całości odpowiadało Nintendo Switch. Zysk netto spółki sięgnął 249 tys. zł wobec 869 tys. zł przed rokiem.

Przypomnijmy, że w miniony piątek zarząd GPW na żądanie KNF postanowił zawiesić na głównym rynku GPW obrót akcjami oraz prawami do akcji Gaming Factory. KNF poinformowała, że powodem zawieszenia jest brak przekazania przez spółkę raportu za I kwartał 2020 roku. Publikacja raportu była związana bezpośrednio z tym wydarzeniem, spółka pierwotnie nie zamierzała bowiem publikować sprawozdania.

/ Bankier.pl

- Spółka będzie pracować przez weekend, żeby opublikować ten raport. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem KNF, nie mieliśmy obowiązku publikacji za 1q, a już zaczęliśmy pracę nad raportem półrocznym. Jednak właśnie w celu dbania o dobro Inwestorów w trybie ekspresowym zrobimy raport - skomentował na Twitterze opisywaną wyżej sytuację Mateusz Adamkiewicz, CEO Gaming Factory.

Komisja informowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki zobowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r. Gaming Factory wskazało z kolei - powołując się na rozporządzenie ministra finansów - że raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Jak wskazano, spółka podlega tym przepisom od 10 lipca 2020 r., co oznacza - zdaniem spółki - że nie miała ona obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 roku. My zaś zwracaliśmy uwagę na problem fatalnego podejścia do relacji inwestorskich.

Publikacja kończy spór, choć niesmak związany z cała sytuacją pozostaje (spółka ledwie zadebiutowała 23 lipca, a już ma za sobą wizerunkowy zgrzyt). Dziś KNF zwróciła się o odmrożenie notowań i akcje wróciły do handlu. Co ciekawe, Gaming Factory zanotowało mocne wzrosty, aż o 15,6 proc. Być może we wzrostach pomogła informacja, iż zarząd zawarł warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów, tj. 54 udziały, w spółce Live Motion Games. Łączna cena za nabycie udziałów wynosi 1 080 000,00‬ zł. To spory zastrzyk porównując do wyników za I kwartał, warto jednak pamiętać, że spółka wciąż ma problem z najważniejszym - z grami. Obecna wycena zakłada spory sukces firmy (178,5 mln zł kapitalizacji), a jeżeli Gaming Factory chce uzasadnić taką wycenę, musi ustabilizować wyniki na wyższym poziomie.

Adam Torchała