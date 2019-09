Tragiczny wypadek na hulajnodze. Nie żyje mężczyzna potrącony przez samochód

W czwartek we Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku na ul. Legnickiej. Samochód śmiertelnie potrącił tam mężczyznę jadącego na hulajnodze - poinformowała PAP asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do wypadku doszło w czwartek około godz. 10. na ul. Legnickiej - na wysokości Niedźwiedziej - na jezdni w kierunku centrum.

- Kierowca auta osobowego potrącił mężczyznę przemieszczającego się na hulajnodze elektrycznej. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna poruszający się hulajnogą poniósł śmierć - poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak z KMP we Wrocławiu.

Więcej szczegółów tego tragicznego wypadku opisała "Gazeta Wrocławska". Świadkowie twierdzą, że młody mężczyzna wjechał na jezdnię na czerwonym świetle. Siła uderzenia była na tyle duża, że 25 - latka odrzuciło na kilka metrów. W aucie rozbita została przednia szyba i uszkodzony został bok auta.

Policjanci na miejscu wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ze wstępny ustaleń policji wynika, że mężczyzna poruszający się hulajnogą chciał przejechać z lewej na prawą stronę ulicy Legnickiej.

- Kierowca auta jechał prawidłowo. Były trzeźwy - powiedział Dutkowiak.

Jak twierdzi kierowca SUVa, jechał lewym pasem ulicy Legnickiej, gdy nagle, tuż pod maskę, wyjechał mężczyzna na jednośladzie.

Ulica Legnicka we Wrocławiu jest miejscami trzypasmowa w każdą stronę, a kierunki jazdy są oddzielone od siebie torowiskiem. Stąd na skrzyżowaniu, na którym doszło do zdarzenia, funkcjonują trzy sygnalizacje świetlne dla pieszych i rowerzystów. Być może kierujący hulajnogą zasugerował się zielonym światłem na jednej części i wjechał dalej, choć już tam miał "czerwone".

