Szymański: Mamy realny przełom w polityce UE, postulowany przez Polskę od początku kryzysu

Polska od początku domagała się ambitnego podejścia do walki z kryzysem wywołanym koronawirusem na poziomie Unii Europejskiej; dziś, pod wpływem krajów takich jak Polska, mamy w końcu realny przełom w unijnej odpowiedzi na kryzys - powiedział PAP minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

Eurogrupa, która obradowała w czwartek wraz z ministrami finansów krajów spoza obszaru wspólnej waluty, zgodziła się na wartą 100 mld euro inicjatywę SURE, która ma pomagać w utrzymywaniu miejsc pracy, na fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o wartości 200 mld euro oraz na wsparcie kryzysowe na finansowanie kosztów zdrowotnych o wartości 240 mld euro z EMS. Wypracowany kompromis nie wspomina o euroobligacjach, ale jest zgoda na prace nad funduszem na rzecz ożywienia, którego źródłem finansowania mogłyby być "innowacyjne instrumenty finansowe" i wieloletni budżet UE. Wskazówki w tej sprawie mają wypracować unijni liderzy.

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański odnosząc się w rozmowie z PAP do wypracowanych uzgodnień podkreślił, że pakiet ten jest silną i skoordynowaną odpowiedzią państw członkowskich i unijnych instytucji wobec kryzysu wywołanego w następstwie epidemii COVID-19.

Wskazał, że dla Polski kluczowe było włączenie w prace Eurogrupy wszystkich państw członkowskich i uwzględnienie perspektywy państw spoza strefy euro. "Raport Eurogrupy w pełni realizuje te cele" - zaznaczył.

"Polska od początku tej unijnej debaty domagała się ambitnego podejścia do walki z kryzysem na poziomie Unii Europejskiej. To był powód początkowo krytycznego podejścia do działań, które były skierowane na właściwe cele, ale miały zdecydowanie zbyt mała skalę" - powiedział Szymański.

"Dziś, pod wpływem krajów takich jak Polska, mamy w końcu realny przełom w unijnej odpowiedzi na kryzys" - podkreślił minister.

Szymański zwrócił uwagę, że instrumenty w ramach EBI i SURE są skierowane do wszystkich państw członkowskich, co gwarantuje "równe traktowanie bez względu na walutę". "Ich celem jest wsparcie firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (poprzez fundusz EBI) oraz pomoc dla krajowych systemów wsparcia zatrudnienia (SURE). Działania te są w pełni spójne ze strategią polskiego rządu walki z kryzysem" - powiedział Szymański.

„Z takimi postulatami wystąpił premier Mateusz Morawiecki na ostatniej Radzie Europejskiej. W tym kierunku szedł też list ministra finansów Tadeusza Kościńskiego do wszystkich stolic państw UE z 1 kwietnia br." - oświadczył minister ds. UE.

Ponadto według wypracowanych ustaleń państwa strefy euro będą mogły skorzystać ze wsparcia Europejskiego Mechanizmu Stabilności. "Polska popiera to rozwiązanie jako zwiększające stabilność całej Unii i gospodarek, z którymi jesteśmy silnie powiązani" - mówił.

Co ważne - zaznaczył Szymański - państwa spoza strefy euro będą mogły w razie potrzeby skorzystać z instrumentu pomocy finansowej dla bilansów płatniczych. "Zapewnia to spójność rozwiązań i równe traktowanie państw bez względu na posiadaną walutę" - tłumaczył.

Szymański powiedział, że w raporcie Eurogrupy odnotowuje się także działania podjęte przez KE w ostatnich dniach, w szczególności w odniesieniu do ułatwień w wykorzystaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym umożliwienie transferów niewykorzystanych środków między funduszami w celu sfinansowania działań w obszarach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem.

"Wart podkreślenia jest fakt, że propozycje Komisji Europejskiej w dużej mierze wyszły naprzeciw propozycjom uproszczenia i bardziej elastycznego wykorzystanie środków unijnych zgłoszonym przez Polskę” - podkreślił minister.

Zdaniem Szymańskiego elementem odbudowy gospodarczej jest także dyskusja o tzw. Recovery Fund, który miałby finansować programy restartu unijnej gospodarki. "Nie został jeszcze przesądzony konkretny kształt takiego rozwiązania, jednym z kluczowych elementów będzie określenie źródeł jego finansowania, ale wart odnotowania i poparcia przez Polskę jest fakt, że inicjatywa ta została zaproponowana dla wszystkich państw członkowskich, a nie wyłącznie państw strefy euro, pomimo że pojawia się to w raporcie Eurogrupy" - mówił minister.

Strona polska - jak powiedział Szymański - konsekwentnie podkreśla, że podstawowym elementem odbudowy gospodarczej po pandemii powinien być nowy, ambitny, wieloletni budżet UE.

"Polska wnioskuje, by wspólnie poszukiwać nowych zasobów, które mogłyby taki budżet finansować. Jesteśmy gotowi na konstruktywną dyskusją o rozwiązaniach, które po pierwsze będą otwarte dla wszystkich państw członkowskich na równych warunkach oraz - po drugie - będą brać pod uwagę zróżnicowane skutki gospodarcze pandemii w państwach oraz potrzebę wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich państw członkowskich" - oświadczył Szymański. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ tgo/