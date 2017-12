Saxo Bank: Złoty może mieć 16 proc. potencjału umocnienia

W dobrych warunkach złoty może umocnić się w 2018 r. nawet do pułapu 3,00 zł za dolara, uważa John Hardy z Saxo Banku.

Przy korzystnym dla polskiej gospodarki układzie wydarzeń notowania euro mogą spaść do 4,00 zł, a kurs dolara może sięgnąć 3,00 zł, mówi w rozmowie z portalem Bankier.pl John Hardy, szef strategii rynków walutowych w Saxo Banku. To oznaczałoby umocnienie krajowej waluty o ponad 4 proc. wobec euro oraz nawet o 16 proc. względem dolara. Polska imponuje wzrostem gospodarczym, a realne płace silnie rosną, tłumaczy specjalista. Według niego z obawy przed przegrzaniem gospodarki bank centralny może przed końcem 2018 r. podnieść stopy procentowe nawet o 50 punktów bazowych, co przy bardzo powolnym wycofywaniu się z łagodnej polityki przez EBC powinno wywrzeć presję na umocnienie złotego. Taki świetlany dla krajowej waluty scenariusz obarczony jest jednak kilkoma czynnikami ryzyka.

- Głównym jest spór na linii Warszawa-Bruksela, wynikający z tego, że niektóre priorytety polskiego rządu są sprzeczne z podstawowymi wartościami UE, jak niezależność wymiaru sprawiedliwości – zauważa John Hardy.

Perspektywy złotego zmienią się o 180 stopni, jeśli dalsze zaognianie sporu zagrozi wypłatami funduszy unijnych, ostrzega specjalista, przypominając, że Polska jest netto największym beneficjentem unijnych funduszy.



MWIE