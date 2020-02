Rynek mieszkaniowy pobił rekordy w 2019 r.

W 2019 r. oddano do użytkowania 207 tys. mieszkań. To najwyższy wynik odnotowany po 1989 r. Ostatni kwartał zeszłego roku był rekordowy również dla sektora deweloperskiego, który osiągnął dwucyfrowe wzrosty rozpoczętych i zakończonych inwestycji.

Miniony rok był rekordowy nie tylko dla banków udzielających kredytów hipotecznych. Na rynku nieruchomości mieszkaniowych również nie zabrakło spektakularnych wzrostów. Sytuację podsumowano w najnowszej edycji raportu AMRON-SARFiN, gdzie eksperci wskazali na szereg oznak rozgrzanej koniunktury.

W ostatnim kwartale 2019 r. oddano do użytkowania 61,5 tys. mieszkań. To rekordowy wynik, wyższy o 20,2 proc. niż w poprzedzających ten okres trzech miesiącach i o 11,1 proc. w stosunku do IV kw. 2018 r.

W całym 2019 r. zakończono budowę 207 tys. lokali. Po raz ostatni w danych GUS taki poziom odnotowano pod koniec lat 70-tych XX w. W minionym roku rozpoczęto budowę 237 tys. mieszkań (wzrost o 6,9 proc. rok do roku), a wydano pozwolenia na start inwestycji obejmujących 268 tys. lokali (wzrost o 4,4 proc.).

Końcówka 2019 r. była rekordowa także dla sektora deweloperskiego. W IV kwartale rozpoczęto budowę 39,7 tys. mieszkań, a do użytkowania oddano 39,8 tys. lokali. Oba wskaźniki były najlepsze w historii statystyk zbieranych przez GUS. W całym 2019 r. deweloperzy oddali do użytkowania 130,9 tys. mieszkań (wzrost o 16,5 proc. rdr), rozpoczęli budowę 142 tys. lokali (wzrost o 7,9 proc.) i uzyskali pozwolenia na budowę kolejnych 167 tys. (wzrost o 4,6 proc.).

Białystok, Łódź w czołówce wzrostów cen

Z danych o warunkach transakcji mieszkaniowych zbieranych w bazie AMRON wynika, że w IV kwartale 2019 r. ceny mieszkań we wszystkich największych polskich miastach wzrosły. Największa zmiana miała miejsce w Białymstoku, gdzie w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrost ceny transakcyjnej metra kwadratowego mieszkania wyniósł 7,94 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Łódź (6,96 proc.) i aglomeracja katowicka (6,28 proc.).

„W porównaniu do IV kwartału 2018 roku na prowadzeniu znalazła się Łódź, gdzie średnia cena transakcyjna 1m kw. mieszkania wzrosła w ciągu roku aż o 19,90 proc. (836 zł). Średni wzrost cen o 15,65 proc. (717 zł/m kw.) zarejestrowano w Białymstoku, a w aglomeracji katowickiej – o 15,10 proc. (489 zł / m kw.). Najniższy wzrost zanotowano w Poznaniu – o 8,41 kw., czyli 507 zł/m kw.” – wskazano w raporcie.

Średnia powierzchnia użytkowa lokalu kupionego w IV kw. 2019 r. wyniosła dla badanych rynków 53,64 m kw. Największe lokale zmieniały właścicieli w Warszawie (średnia 56 m kw.), Katowicach (55 m kw.) oraz Wrocławiu (54,78 m kw.). Najniższą średnią odnotowano w Krakowie.

Michał Kisiel