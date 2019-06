Konferencja WallStreet 23 – Gwiazdowski o PPK, demografii i polskiej gospodarce

Drugi dzień Konferencji WallStreet 23 rozpoczniemy rozmową z Robertem Gwiazdowskim. Będzie między innymi o demografii, PPK i o tym, czy polska gospodarka pozostanie zieloną mapą Europy. Dyskusję poprowadzi Michał Masłowski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

- Jeżeli my utrzymujemy system emerytalny: czy to OFE, czy PPK, czy ZUS, to na opodatkowaniu pracy młodych ludzi, którzy wchodzą w wiek produkcyjny i reprodukcyjny. Wiec główna wada PPK polega na tym, że one w dalszym ciągu funkcjonują w oparciu o opodatkowanie pracy ludzi, co powoduje zwiększanie klina podatkowego, a to prowadzi do pogorszenia sytuacji ne rynku pracy, demografii i finansów publicznych - mówi Gwiazdowski.

- Dziś jest dobrze, bo gospodarka pędzi. Ale mówię dziś to samo, co przy poprzednim boomie gospodarczym, ze jest dobrze, ale do pewnego momentu. Jak przyjdzie kryzys, to to się wszystko zawali, bo przeszkadzać będzie złe opodatkowanie wynagrodzeń. Nie wiem kiedy to będzie, ale na pewno będzie - dodał.

- W 2006 r., jak zostałem przewodniczącym RN ZUS, to na takim spotkaniu w KPRM wyjąłem im rocznik statystyczny i powiedziałem: "Patrzcie, w 1955 r. urodziło się prawie 800 tys. dzieci, więc w roku 2020 zaczną przechodzić na emeryturę. A w roku 2000 urodziło się 360 tys. dzieci, oni koło 2020 roku zaczną wchodzić na rynek pracy. Czyli co? Z rynku będzie schodziło 800 tys., a wchodziło 360 tys. I wtedy usłyszałem kapitalne zdanie podsumowujące w cudowny sposób myślenie polityków: „A co tam, czy wiadomo, kto będzie rządził w 2020 r.?”

Polacy nie wiedzą, ile im się zabiera

- Ludzie nie wiedzą, ile im się zabiera. Próbuję tłumaczyć, że skoro średnia netto to 3000 zł, to wiem, że jak jestem z psem na spacerze, to średnio mamy 3 nogi, ale jest ta średnia netto. To znaczy, że pracodawca musi zapłacić 5000 zł. Wiec ktoś sprzedaje swoją pracę wg wartości wycenionej przez rynek na 5000 zł, a może wycenić towary i usługi na 2000 zł. Nie na 3000 zł, bo jeszcze jest VAT, podatki, opłaty zaszyte w cenach. Wiec efekt jest tego taki, że ludzie uważają, że ci krwiopijcy i złodzieje za mało im płacą, a tylko mercedesy sobie kupują. No i liczą na rząd, ze podwyższy pensje minimalną. Kilka dni temu minister Rafalska ogłosiła, że podwyższy, więc obawiam się, że jak rząd podwyższa płacę minimalną o 100 zł, to rząd dostaje 120 zł, pracownik 69 zł, a pracodawca płaci ponad 200 zł. Tak to wygląda.

Źródło:

- Ten system jest absurdalny, on musi kiedyś runąć - to kwestia czasu. A ten czas nadchodzi, bo jak już powiedziałem - w 1955 r. urodziło się 800 tys. dzieci, a w 2000 tylko 360 tys. Dzisiaj większość ludzi w Polsce widzi, że dziadkom powodzi się nieźle. Dziadek narzeka, ale 100 zł wnuczkowi czasami da.