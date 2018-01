Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego

Konstanty Radziwiłł, Witold Waszczykowski, Antoni Macierewicz, Anna Streżyńska i Jan Szyszko pożegnali się z rządem Mateusza Morawieckiego. We wtorek prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. Rząd w nowym składzie zbierze się po raz pierwszy dziś o 13:30.

Na stanowisku ministra finansów Mateusza Morawieckiego zastąpiła Teresa Czerwińska. Nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii obejmie Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister rozwoju. Nowemu resortowi inwestycji i rozwoju będzie szefował Jerzy Kwieciński, piastujący dotychczas stanowisko w Ministerstwie Rozwoju.

Nowym ministrem zdrowia, w miejsce Konstantego Radziwiłła, zostałzastąpi Jana Szyszkę na stanowisku ministra środowiska. Piastowane dotychczas przez Kowalczyka stanowisko szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów przejął zaśMinisterstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji od dzisiaj kieruje. Zastąpi tym samym, który przejął od Antoniego Macierewicza Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ministrem spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego będzie Jacek Czaputowicz. Andrzej Adamczyk będzie od teraz ministrem infrastruktury - a nie ministrem infrastruktury i budownictwa. Z Radą Ministrów pożegnała się też Anna Streżyńska, zaś nadzór nad kierowanym przez nią resortem cyfryzacji przejął premier Morawiecki. Jednakże, jak oznajmia rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, nadzór premiera jest tymczasowy, a niebawem zostanie powołany nowy szef tego resortu.

W swoim przemówieniu po ceremonii powołania nowych szefów resortów premier Morawiecki podziękował tym, którzy pełnili dotąd funkcje rządowe, a których nie było na wtorkowej ceremonii.

"Nasz rząd nie jest rządem przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepszą Polską i za nowymi celami, ale oni wykonali swoją pracę bardzo, bardzo dobrze i chciałem im bardzo serdecznie za to podziękować" - zaznaczył.

"Nowi ministrowie i cała Rada Ministrów jest właśnie po to, żebyśmy znajdowali najlepsze drogi do naszego rozwoju, żebyśmy budowali Polskę podmiotową w ramach silnej Europy, Europy ojczyzn" - mówił szef rządu. "Na koniec powiem tylko krótko, filozoficznie: do roboty" - dodał.

Teresa Czerwińska od czerwca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Od grudnia 2015 do czerwca 2017 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadała za obszary kluczowe: opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu algorytmicznego podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych, poprawę efektywności wydatkowania środków, odbiurokratyzowanie raportowania oraz wdrożenie rozwiązań projakościowych w mechanizmach finansowania uczelni wyższych, a także planowanie i realizacja budżetu, wykonywanie zadań dysponenta części budżetowych całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego, jak również sprawowała nadzór nad obszarem kontroli i audytu w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Jacek Czaputowicz od stycznia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ. W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. W latach 1988-90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ - był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-92). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-08 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Łukasz Szumowski jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.



Jerzy Kwieciński od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. Jerzy Kwieciński był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2005-08 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-15 i Narodowa Strategia Spójności 2007-13) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.

jest politologiem i menadżerem kultury. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wiceprezes kolejno Polski Razem i Porozumienia. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Joachim Brudziński od 2005 jest posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, od 2015 wicemarszałek Sejmu VIII kadencji. W trakcie studiów politologicznych pływał na statkach handlowych i rybackich. Pracował następnie jako współpracownik i dziennikarz w Polskim Radiu Szczecin, gdzie zajmował się problematyką gospodarki morskiej. Był rzecznikiem prasowym Urzędu Morskiego w Szczecinie, wykładowcą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz w Policealnym Studium Administracji, a także społecznym kuratorem sądowym.

AŚ