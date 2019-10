Przez tę wiadomość możesz stracić pieniądze. Banki ostrzegają

Oszuści nie przestają atakować klientów banków. Aktualnie rozsyłają SMS-y z wiadomościami o przelewie przychodzącym na telefon. Informują, że można go odebrać pod wskazanym linkiem. Ten kieruje do fałszywej strony internetowej.

O nowym oszustwie informuje swoich klientów ING Bank Śląski. Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o przelewie przychodzącym. W informacji znajduje się link kierujący do podrobionej strony banku. Żeby go odebrać, należy wypełnić formularz i wysłać przelew na niewielką kwotę, np. 1 zł lub 0,79 zł. Bank ostrzega, że jest to oszustwo – nie należy udostępniać żadnych danych w formularzu znajdującym się pod linkiem. W rzeczywistości odbiór przelewów jest bezpłatny.

Nie jest to jedyny atak ukierunkowany na klientów bankowości elektronicznej. PKO Bank Polski informuje z kolei, że oszuści rozsyłają na losowo wybrane adresy e-mail informację z linkami do formularzy kredytowych. Proszą w nich o uzupełnienie danych potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego w PKO BP. Kliknięcie link może zainfekować komputer wirusem, który wyłudzi dane niezbędne do logowania do bankowości internetowej. Bank podkreśla, że nie jest autorem tych wiadomości. Osoby, które dały się nabrać, powinny niezwłocznie skontaktować się z infolinią.

Niedawno bank ostrzegał przed oszustami, którzy wykorzystują nowe przepisy o silnym uwierzytelnianiu do podrzucania wirusów. Przestępcy nakłaniali klientów banku do instalacji oprogramowania służącego rzekomo do autoryzacji transakcji w systemie bankowości internetowej.

WB/Bankier.pl