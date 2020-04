Przedświąteczna zieleń GPW. CD Projekt liderem wzrostów

Wielki Tydzień na GPW stał pod znakiem zieleni. Potwierdziła to i ostatnia przedświąteczna sesja, na której WIG20 zanotował przeszło 2-proc. wzrosty. Gwiazdą dnia okazał się CD Projekt.

Choć WIG20 udanie rozpoczął czwartkową sesję, około południa pojawiły się wątpliwości, czy dobre nastroje zdołają się przy Książęcej utrzymać. W sukurs przyszli wówczas Amerykanie. Fed uruchomił nowy program pożyczkowy o wartości 2,3 bln dol., S&P500 rozpoczął zaś sesję od zieleni. Popołudnie było udane także w Europie, w tym na GPW.

Choć warszawskim indeksom wciąż daleko do poziomów z lutego, kończący się właśnie giełdowy tydzień inwestorzy mogą zaliczyć do bardzo udanych. W sumie WIG20 przez cztery sesje wzrósł o 7,5 proc. i na czerwono zaświecił się tylko podczas środowej sesji, gdy wynik sesji "popsuły" spadki banków po decyzji RPP.

Dziś banki nie kontynuowały jednak środowych spadków - WIG-Banki zyskał 2 proc., a w składzie WIG20 Alior znalazł się nawet na podium najsilniejszych spółek dnia (+5,8 proc.). Mocniej rośli tylko CCC (+6,4 proc.) oraz CD Projekt (+6,5 proc.). Notowania tego ostatniego wspomogły dużo lepsze od oczekiwań wyniki za IV kwartał, w którym CD Projekt zarobił tyle (108,9 mln zł), co w całym 2018 roku. Inwestorów nie odstraszyła nawet deklaracja, że póki co na dywidendę nie ma co liczyć. Przypomnijmy, że CD Projekt to spółka o największym wpływie na WIG20, stąd dzisiejszy rajd na akcjach "Redów" był kluczowy dla wyniku całego indeksu.

Pozostałe główne indeksy GPW wypadły dziś tylko nieco gorzej niż WIG20. WIG urósł o 2,1 proc., mWIG o 1,8 proc., a najsłabszy sWIG i tak zyskał 1,4 proc. Obroty na szerokim rynku znów przekroczyły miliard - tym razem sięgnęły 1,33 mld zł.

W indeksach małych i średnich firm dwucyfrowymi wzrostami wyróżniły się: DataWalk - wzrost o 16 proc., Forte - o 13 proc. oraz Amrest - o 10 proc.. Z kolei kurs Mabionu spadł o 8 proc. Spółka podała przed sesją, że w 2019 r. miała 63,7 mln zł straty netto.

Przypomnijmy, że nadchodzące piątek oraz poniedziałek, z racji świąt wielkanocnych, są dniami bez giełdowej sesji na GPW. Notowania powrócą zatem dopiero we wtorek. Handlu przez święta nie będzie także na wielu giełdach zagranicznych.

Adam Torchała