Premier: Przekazaliśmy już 100 mld zł na ratowanie miejsc pracy

fot. Adam Guz / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Na 100 dni po ogłoszeniu stanu epidemii mamy przekazanych 100 mld zł na ratowanie 5 milionów miejsc pracy - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji podsumowującej dotychczasowe działania rządowych programów antykryzysowych.

Morawiecki podkreślił, że kryzys spowodowany koronawirusem spowodował jednoczesne uderzenie w podaż, popyt, płynność firm i niósł zagrożenie rosnącym bezrobociem.

Według niego decyzje podjęte przez rząd po wybuchu epidemii były najlepszymi z możliwych. "Pandemia nie jest jeszcze całkiem za nami, ale fakt, że mamy ją już w znacznym stopniu pod kontrolą, napawa mnie optymizmem i daje dobry asumpt na przyszłość, daje dobre możliwości szybkiego wychodzenia z tego kryzysu" - mówił szef rządu.

"Dziś jest ten wielki dzień, kiedy mogę powiedzieć, że na 100 dni po ogłoszeniu tego stanu epidemii mamy już przekazanych 100 mld zł na ratowanie pięciu milionów miejsc pracy i ten ratunek przyszedł wtedy w porę. Widzimy porównanie do innych krajów od nas znacząco bogatszych, bardziej zamożnych, jak Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Belgia - tam znacznie gorzej poradzono sobie z pandemią" - dodał Morawiecki.

Morawiecki przedstawił historię alternatywną radzenia sobie z sytuacją spowodowaną przez epidemię koronawirusa, gdyby Polską rządziła Platforma Obywatelska. "Kiedy w 2008 roku uderzył kryzys finansowy, dziś już wiemy - daleko mniejszy od tego kryzysu Covid-19 - to jak zareagował rząd PO? Po siedemdziesięciu kilku dniach, dopiero pod koniec listopada, po tym czarnym poniedziałku 15 września 2008, przedstawiono pierwszy pakiet pomocowy przyjęty dopiero na początku 2009 r. Taka była reakcja rządu Platformy Obywatelskiej" - zaznaczył premier.

"My zareagowaliśmy błyskawicznie i dlatego dzisiaj agencje takie jak Bloomberg pokazują, że nasz pakiet (antykryzysowy) jest skuteczny. Analitycy ING stwierdzają, że nasz pakiet fiskalny na ratowanie polskich miejsc pracy i polskich przedsiębiorców jest najbardziej szczodry ze wszystkich państw europejskich" - podkreślił szef rządu.

Powołując się na kolejne oceny ekspertów, którzy mówią, że Polska najszybciej zapobiegła temu, żeby przedsiębiorcy tracili kontrakty, powiedział: "Najmniej kontraktów zostało utraconych dlatego właśnie, że m.in. pozwoliliśmy przechować, ocalić miejsca pracy". "Wy doskonale wiecie, szanowni przedsiębiorcy, jak trudno jest ocalić miejsca pracy, jak łatwo jest posłać kogoś na bezrobocie i stracić na zawsze możliwości prowadzenia działalności, możliwości ekspansji na rynki zagraniczne" - dodał premier.

"Dzisiaj przygotowujemy się do pole position, do bardzo dobrej pozycji startowej w tej kolejnej fazie walki o jak najszybsze wyjście z koronawirusa" - zapewnił.

"Widzę, obserwując dane, także te dzisiejsze, także te coraz bardziej optymistyczne, o tym, że wbrew konsensusowi rynkowa sprzedaż detaliczna w maju ma się dużo lepiej, niż założenia rynkowe. Dzisiaj widzę, że mamy szanse na wyjście z kryzysu w kształcie litery V, czyli szybkie odbicie gospodarki. Do tego potrzebna jest zgoda, do tego potrzebne jest dobre rządzenie razem z prezydentem Andrzejem Dudą" - mówił szef rządu.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. spadła o 7,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,9 proc. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju rdr o 12,9 proc. i wzrost mdm o 8,1 proc.

Premier zaznaczył, że przedsiębiorcy, z którymi spotykał się w ostatnich dniach, chwalili wprowadzone przez rząd w tarczach antykryzysowych rozwiązania i podkreślali, że bez nich nie udałoby się ochronić miejsc pracy oraz udziałów w rynku. "Inwestycje publiczne, Plan Dudy wchodzą dziś w tę przestrzeń brakujących inwestycji w planie makroekonomicznym" - zauważył szef rządu.

"To dzisiaj są te dobre wiadomości: szybko i sprawnie działające państwo, państwo sprawcze, nie państwo działające jak rząd neoliberałów, jak nocny stróż (...). Państwo Platformy Obywatelskiej, partii pana Rafała Trzaskowskiego było nocnym stróżem i to takim, który podczas poprzedniego kryzysu zamknął się w swojej budce nocnego stróża i nic nie zrobił" - mówił Morawiecki.

Ocenił, że w czasach rządów PO przyrost bezrobocia wyniósł ponad 2 mln osób. "To nasze działania doprowadziły do spadku bezrobocia" - przekonywał szef rządu.

Premier powiedział, że kolejną "nadzieją" dla gospodarki jest Europejski Fundusz Odbudowy. "Cieszę się, że on coraz wyraźniej rysuje się na horyzoncie, bo nasz bardzo duży udział w tym funduszu, blisko 9-cio proc. to dodatkowych 300 mld zł oprócz perspektywy unijnej, czyli razem ok 700 mld zł, co do których Komisja Europejska (...) zaprasza nas do szybkiej absorbcji, do szybkiego korzystania z tych środków" - zauważył szef rządu.

autor: Mateusz Roszak, Rafał Białkowski, Grzegorz Bruszewski