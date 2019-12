Pracownicy opieki społecznej biedniejsi od swoich podopiecznych

Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak wygląda organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach. Z raportu wynika, że zatrudnieni nie mają możliwości skutecznej realizacji powierzonych im zadań. Zarabiają za mało, pracują w stresie i są ciągle narażeni na agresję słowną lub fizyczną.

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, niektórzy podopieczni ośrodków pomocy społecznej uzyskiwali więcej w formie świadczeń niż wynosiły zarobki pracowników socjalnych. W dodatku liczba zadań w gminach przekracza ich możliwości kadrowe i finansowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z pomocy społecznej w 2017 roku korzystało około 2,2 mln osób.

W Polsce funkcjonuje 2,5 tys. ośrodków pomocy społecznej, które zatrudniają około 19 610 pracowników socjalnych. Kontrola objęła 24 z nich i 468 zatrudnionych. Z badań ankietowych wyłania się obraz pracownika socjalnego, który jest niedoceniany, przeciążony pracą, sfrustrowany z powodu niskich zarobków oraz braku uznania i szacunku. 64,6 proc. zatrudnionych uważa, że nie jest szanowana przez społeczeństwo.

Według danych resortu pracy w 2017 toku blisko połowa ośrodków przekroczyła wskaźnik 1 pracownika na 50 rodzin, a w

W 16 ośrodkach pomocy społecznej brakowało pracowników. Według przepisów na jednego pracownika socjalnego powinno przypadać 50 rodzin lub osób samotnie gospodarujących objętych pomocą socjalną.niektórych przypadkach zatrudnieni mieli pod sobą nawet 150 beneficjentów.

"Pracownicy socjalni są przeciążeni pracą. Realizują zadania z kilkudziesięciu ustaw. W każdym miesiącu pracownik socjalny w skontrolowanych ośrodkach przeprowadzał średnio 20-30 wywiadów środowiskowych, kilkadziesiąt razy wychodził w teren, rozpatrywał kilkadziesiąt wniosków, brał udział w kilku interwencjach, kontaktował się z ok. 10 instytucjami oraz uczestniczył w realizacji co najmniej 1-2 programów i projektów gminnych lub krajowych. Na nadmiar pracy biurowej i zbyt dużą liczbę podopiecznych wskazało 84% z 4206 pracowników socjalnych, którzy wzięli udział w ankiecie NIK. Przez to nie mają wystarczającej ilości czasu na prowadzenie pracy socjalnej" czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Najczęstszą formą agresji słownej wobec pracowników było grożenie. Tylko 17 proc. zatrudnionych nie spotkało się z nim w czasie swojej kariery zawodowej oraz wyzwiska. 14 proc. nie doświadczyło tego drugiego rodzaju agresji. Równie często pracownicy byli poniżani i pomawiani.

Jak podaje NIK, według danych MRPiPS średnie wynagrodzenie pracownika socjalnego w 2017 roku wyniosło 3292 zł brutto, a niektórzy podopieczni otrzymywali wyższe świadczenia. Dla przykładu jeden z podopiecznych dostawał miesięcznie 8362 zł.