Ponad 11 mld zł nadwyżki w budżecie po listopadzie

Na koniec listopada nadwyżka w budżecie państwa sięgnęła aż 11 mld zł - podało Ministerstwo Finansów. To bezprecedensowy wynik w historii polskich finansów publicznych.

Dochody budżetu w pierwszych 11 miesiącach roku wyniosły 343,4 mld zł (96,5 proc. planu na 2018 r.), natomiast wydatki - 332,3 mld zł (83,7 proc. planu). W efekcie na koniec listopada nadwyżka sięgnęła 11,06 mld zł wobec planowanego na ten rok w ustawie budżetowej maksymalnego dopuszczalnego poziomu deficytu w wysokości 41,5 mld zł. To pierwsze dodatnie saldo po 11 miesiącach roku w historii III RP. Przed rokiem deficyt po listopadzie wynosił 2,4 mld zł.

To nie tylko najlepszy 11-miesięczny wynik, ale i najlepszy listopad w historii - podkreślają analitycy mBanku, wskazując na ponad 4-miliardową nadwyżkę w ubiegłym miesiącu i ponad 16 mld zł wpływów z VAT (o niemal 4 mld zł więcej niż w listopadzie 2017 r.). "Jesteśmy na nierozpoznanym terytorium z tymi wynikami. Parafrazując jednego z bohaterów sagi o Wiedźminie, mieć 5 mld zł i nie mieć 5 mld zł to razem 10 mld. Tak dobry wynik listopadzie to w połowie wysokie dochody podatkowe i w połowie niskie wydatki" - napisali.

"Polskie finanse publiczne nigdy nie były w tak dobrym stanie. Potrzebny jest jednak jeszcze lepszy wynik (redukcja strukturalnego deficytu), aby krajowa gospodarka pozostała odporna na ewentualne zewnętrzne szoki" - skomentował Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. "Polskie finanse publiczne nie są w dobrym stanie. Ich chwilowa poprawa to efekt poprawy salda ZUS i cięć różnych wydatków prorozwojowych (inwestycje publiczne). Ale to, co dziś w ZUS gra na korzyść budżetu, za parę lat nawet bez szoków, odpali gwałtownym wzrostem deficytu w ZUS." - odpowiedział Andrzej Bratkowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wyższe dochody, niższe wydatki

Za sprawą dobrej koniunktury w gospodarce w okresie styczeń-listopad najbardziej dynamicznie rosły wpływy z podatków dochodowych - dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (ok. 6,5 mld zł więcej niż przed rokiem), a z CIT aż o 16,4 proc. (ok. 4,5 mld zł). Nominalnie najsilniej zwiększyły się dochody z VAT - o ok. 11,2 mld zł (7,6 proc.). Nieco wolniej rosły dochody z podatków: akcyzowego i od gier (5,2 proc., ok. 3,3 mld zł) oraz od niektórych instytucji finansowych (3,8 proc.).

"Jako % PKB, łączne wpływy z głównych podatków zanotowały nowe pokryzysowe maksimum" - zauważają analitycy mBanku, odnosząc się do sumy za 11 miesięcy tego roku i grudzień poprzedniego.

Po stronie wydatkowej największą ulgę przyniósł budżetowi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dynamiczny wzrost wynagrodzeń oraz napływ cudzoziemców na rynek pracy napędziły wpływy ze składek, dzięki czemu ZUS mógł zrezygnować z części planowanej na ten rok dotacji z budżetu. W ciągu 11 miesięcy z kasy państwa do Zakładu popłynęło 30,8 mld zł - o niemal 13 mld zł mniej niż zaplanowano na 2018 r. w ustawie budżetowej.

Odnotowana po 11 miesiącach spora nadwyżka może wystarczyć, by pomimo przesunięcia części wydatków na grudzień saldo budżetu państwa na koniec roku po raz pierwszy w historii było dodatnie.

