Pierwsze rysy na ryku pracy. Zatrudnienie przestało rosnąć?

Liczba zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw zmalała w sierpniu o 7,6 tysięcy – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W szybkim tempie wciąż rosły nominalne płace.

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw spadła w sierpniu o 7,6 tysięcy i była o 2,6% wyższa niż przed rokiem – poinformował GUS. To rozczarowujący wynik, ponieważ ekonomiści spodziewali się dynamiki zatrudnienia na poziomie 2,7% rdr. Czyli przynajmniej utrzymania poziomu zatrudnienia z lipca.

To najgorszy sierpniowy wynik od 2011 roku. Choć trzeba wziąć poprawkę na fakt, że to statystycznie słaby miesiąc na polskim rynku pracy. W ostatnich latach sierpień przyniósł spadek liczby zatrudnionych także w 2018 (o 2 tys.) oraz w 2016 (o 1 tys.). Nie zmienia to faktu, że roczny bezwzględny przyrost zatrudnienia w sierpniu (+160,5 tys.) był najmniejszy od maja 2016 roku. To może być sygnał, że fenomenalna koniunktura na polskim rynku pracy powoli dobiega końca.

Wciąż za to szybko rosły płace. Przeciętne wynagrodzenie brutto było w lipcu o 6,8% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 5 125,26 złotych – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Rynkowy konsensus zakładał wzrost przeciętnej płac o 6,7% rdr, a zatem dane wpasowały się w oczekiwania ekspertów. W lipcu dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7,4% rdr.

Równocześnie wysokiej nominalnej dynamice płac od kilku miesięcy towarzyszy wysoka inflacja cenowa. Według GUS w sierpniu koszyk dóbr konsumpcyjnych był o 2,9% droższy niż przed rokiem. Zatem po uwzględnieniu inflacji realny wzrost przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 3,29% i był to drugi najniższy wynik w ciągu ostatnich 2 lat.

Zaznaczmy, że tzw. średnia krajowa to kwota przed potrąceniem podatków od pracy („składek na ZUS i zaliczki na PIT"). Ponadto dotyczy tylko firm niefinansowych zatrudniających ponad 9 pracowników. Statystyki te obejmują więc niespełna 40% pracujących. Dodatkowo z innych badań wiemy też, że ok. 2/3 zatrudnionych otrzymuje pensje niższe od tzw. średniej krajowej.

Lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko co 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada 2017 i dotyczyły stanu na październik 2016 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 3510,67 zł brutto, czyli około 2512 zł netto (tzn. "na rękę").

