Te spółki pokazują dziś wyniki finansowe

W czwartek wyniki finansowe pokazuje sporo spółek notowanych na GPW. Sprawdzamy, jak sobie poradziły w czwartym kwartale m.in. PZU, PGNiG czy Cyfrowy Polsat.

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2019 roku wyniósł 935 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk PZU okazał się 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 851,5 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 708,6 mln zł do 929 mln zł.



Grupa kapitałowa PGNiG miała w 2019 roku 42 mld zł przychodów, 5,5 mld zł EBITDA, 2,45 mld zł zysku operacyjnego oraz 1,37 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Wcześniej spółka informowała, że jej skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 30 mln zł z 390 mln zł przed rokiem.

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu, według standardu MSSF 16, wyniósł w czwartym kwartale 2019 roku 1,062 mld zł i był o 1,6 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy sięgnęły 3,069 mld zł i były zgodne z prognozami biur maklerskich.

Oczekiwania dziewięciu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 1,022 mld zł do 1,062 mld zł.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w 2019 roku wyniosła 2,86 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w całym zeszłym roku 1,15 mld zł.

KWS