Zysk PZU 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2019 roku wyniósł 935 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk PZU okazał się 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 851,5 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 708,6 mln zł do 929 mln zł.

Składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wyniosła 6.690 mln zł i okazała się 6 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.314 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.130 - 6.466 mln zł).

Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2019 roku 3.775 mln zł i były 3 proc. niższe niż się spodziewano. Rynek oczekiwał odszkodowań na poziomie 3.888 mln zł, w przedziale 3.794-4.063 mln zł.

Wynik na działalności lokacyjnej, według wyliczeń PAP Biznes, w ostatnim kwartale 2019 roku wyniósł 2.416 mln zł i był 12 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 2.166 mln zł, w przedziale 1.818-2.397 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2019 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2019 konsensus różnica







PAP





Składka przypisana brutto 6 690 6 314 6%



Wynik na działal. lokacyjnej* 2 416 2 166 12%



Odszkodowania netto 3 775 3 888 -3%



Koszty operacyjne 2 590 2 564 1%



Zysk netto j.d. 935 851,5 10%





























4Q2019 4Q2018 różnica 3Q2019 różnica w mln zł



rdr

kdk











Składka przypisana brutto 6 690 6 212 8% 5 662 18% Wynik na działal. lokacyjnej 2 416 2 098 15% 2 215 9% Odszkodowania netto 3 775 3 579 5% 3 991 -5% Koszty operacyjne 2 590 2 504 3% 2 488 4% Zysk netto j.d. 935 781 20% 879 6%

*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych