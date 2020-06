Nie wszyscy analitycy wierzą w "Cyberpunka 2077" we wrześniu

Większość analityków zakłada, że premiera najnowszej gry CD Projektu odbędzie się zgodnie z planem, niektórzy widzą jednak ryzyko ponownego opóźnienia "Cyberpunka 2077".

Większość analityków biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes nie spodziewa się przełożenia premiery nowej gry CD Projektu. - Pięć pytanych osób jednoznacznie wskazało, że nie oczekuje zmiany terminu debiutu. Jeden z analityków spodziewa się natomiast, że przełożenie premiery gry nastąpi wkrótce, jako potencjalny nowy termin wskazuje listopad tego roku lub luty 2021. Inny ankietowany wskazał, że choć wrześniowa premiera to nadal jego bazowy scenariusz, to ryzyko przesunięcia premiery ocenia jako bardzo wysokie. Kolejny z analityków szacuje, że prawdopodobieństwo przełożenia premiery jest niskie i wynosi 7 proc. - wynika z analizy Polskiej Agencji Prasowej.

Przypomnijmy, że premierę "Cyberpunka 2077" zaplanowano na 17 września 2020 roku. To drugi termin, pierwotnie zakładano bowiem, że gra do sprzedaży trafi w kwietniu. W styczniu CD Projekt poinformował jednak, że opóźnia premierę. - Decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu - poinformowała wówczas spółka w komunikacie.

Obecnie największym ryzykiem towarzyszącym produkcji gry jest pandemia koronawirusa. Spółka wielokrotnie informowała, że pracownicy sprawnie przeszli na pracę zdalną i sytuacja związana z pandemią nie wpływa negatywnie na proces produkcji gry. - Uzyskaliśmy już znaczącą większość ratingów dla gry w marcu. Nie widzimy żadnego istotnego ryzyka, które mogłoby nas powstrzymać przed premierą - informował jeszcze w kwietniu Michał Nowakowski, członek zarządu spółki.

- W ubiegły piątek, przedstawiciele spółki podali podczas telekonferencji, że sygnalizowane wcześniej największe wyzwania, pojawiające się przy finalnym etapie produkcji nowej gry, takie jak nagranie wszystkich wersji językowych, powoli są rozwiązywane. Dodali, że studio nie odczuwa żadnych problemów z postępami prac nad grą w wyniku przejścia na pracę zdalną. Firma spodziewa się ponadto, że sytuacja na największych rynkach dystrybucji fizycznej gier do planowanej na wrzesień premiery wróci do normy, po perturbacjach związanych z pandemią COVID-19 - podał z kolei PAP.

Póki co najbardziej widocznym wpływem koronawirusa na "Cyberpunka 2077" są ograniczenia w kwestii promocji. Czerwiec to w normalnych warunkach dla gamingu jeden z najgorętszych okresów w roku. Wszystko przez największe branżowe targi E3. To tam w ubiegłym roku inwestorzy zobaczyli m.in. premierę zwiastuna "Cyberpunka", a na scenie szalał Keanu Reeves. E3 w procesie promowania "Cyberpunka" odgrywało więc wielką rolę, problem, że przez koronawirusa w tym roku targi się nie odbędą. Anulowanych zostało także wiele innych wydarzeń, na których w normalnych warunkach CD Projekt promowałby grę.

Odpowiedzią na brak E3 miało być "Night City Wire", tajemnicze wydarzenie, na którym CD Projekt miał podzielić się z graczami nowymi informacjami na temat gry. NCW pierwotnie zaplanowano na 11 czerwca, w tym tygodniu CD Projekt poinformował jednak o przesunięciu wydarzenia. Tym razem chodziło o sytuację w USA. - Zdecydowaliśmy o przełożeniu "Night City Wire" na 25 czerwca. Wciąż nie możemy się doczekać, by podzielić się z wami nowymi informacjami dotyczącymi "Cyberpunka 2077", ale obecnie trwają dużo ważniejsze dyskusje i chcemy by były one usłyszane. Całym sercem stoimy przeciw rasizmowi, nietolerancji i przemocy. Black Lives Matter - mogliśmy przeczytać we wtorek na twitterowym koncie gry "Cyberpunk 2077".

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.