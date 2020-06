CD Projekt zmienia plany przez zamieszki w USA

"Night City Wire", wydarzenie promujące "Cyberpunka 2077", zostało przełożone z powodu obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych - poinformował CD Projekt.

Zdecydowaliśmy o przełożeniu "Night City Wire" na 25 czerwca. Wciąż nie możemy się doczekać, by podzielić się z wami nowymi informacjami dotyczącymi "Cyberpunka 2077", ale obecnie trwają dużo ważniejsze dyskusje i chcemy by były one usłyszane. Całym sercem stoimy przeciw rasizmowi, nietolerancji i przemocy. Black Lives Matter - mogliśmy wczoraj przeczytać na twitterowym koncie gry "Cyberpunk 2077". Ostatnie słowa wprost nawiązują do obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie trwają uliczne protesty i zamieszki po zabójstwie przez policję George'a Floyda.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.