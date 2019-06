Premiera "Cyberpunka 2077" w kwietniu 2020 roku

CD Projekt wreszcie podał datę premiery gry "Cyberpunk 2077". Zgodnie ze zwiastunem pokazanym na konferencji Microsoftu, gra do sklepów ma trafić 16 kwietnia 2020 roku.

CD Projekt zaprezentował w niedzielę nowy trailer "Cyberpunka 2077", po nim zaś na scenie pojawił się Keanu Reeves, który ubrany był w koszulkę z nowego sklepu CD Projektu.

- Muszę wam o czymś powiedzieć, coś o CD Projekcie, o "Cyberpunku 2077". Pewien czas temu chłopaki z CD Projektu zapytali mnie, czy nie chciałbym być częścią ich nowego projektu: „Cyberpunka 2077”. Wciąż mówili mi jak tworzą ten ogromy, otwarty świat z rozgałęzioną fabułą. O tym jak możesz dowolnie modelować swoją postać wpływając na jej wybory. Wcześniej niewiele o tym wiedziałem, teraz mnie to jednak zafascynowało. Jak wiecie zawsze pociągały mnie fascynujące historie - powiedział ze sceny aktor znany m.in. z filmów "Matrix" czy "John Wick".

- Cyberpunk to historia o metropolii przyszłości, w której modyfikowanie ciała stało się obsesją. Gracze są wyjęci spod prawa, a wstrętni najemnicy działają w śliskich podziemiach miasta. Powiem wam, że uczucie bycia tam, chodzenia po ulicach przyszłości jest naprawdę zapierające dech w piersiach - dodał.

Po tym krótkim przemówieniu, Reeves zapytał gości, czy chcą poznać datę premiery gry. Wówczas na ekranie pojawił się nowy film, na zakończenie którego objawiła się wyczekiwana przez fanów data - premiera gry będzie miała miejsce w czwartek 16 kwietnia 2020 roku.

Datę tę potwierdza także giełdowy komunikat CD Projektu. - W dniu 4 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki w oparciu o aktualny harmonogram prac oraz realizację kluczowych milestonów produkcyjnych podjął decyzję o ustaleniu daty ogólnoświatowej premiery gry na dzień 16 kwietnia 2020 roku. Gra ukaże się równocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One - czytamy w informacji opublikowanej w niedzielę w trakcie trwania microsoftowej konferencji.

- Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której akcja toczy się w Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Nazywasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju implant — klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny styl gry i ruszaj na podbój potężnego miasta przyszłości, którego historię kształtują twoje decyzje - czytamy w opisie gry udostępnionym przez producenta. 48-minutowy fragment rozgrywki CD Projekt zaprezentował już w sierpniu ubiegłego roku. Gracze oczekują, że w najbliższych dniach otrzymają kolejne materiały z rozgrywki (dziś zaprezentowano tylko filmowy przerywnik na silniku graficznym gry).

Rozbudzone oczekiwania

Oczekiwania związane z premierą "Cyberpunka 2077" wśród graczy i inwestorów są ogromne. Giełdowa Wartość CD Projektu to obecnie ponad 21 miliardów złotych. Wycena ta podyktowana jest w dużej mierze dyskontowaniem przyszłego sukcesu jaki ma odnieść "Cyberpunk 2077". W nastroje te wpisał się ostatnio prezes CD Projektu, Adam Kiciński.

– Mierzymy zdecydowanie wyżej niż w przypadku „Wiedźmina 3”. Chcemy, żeby to był kolejny duży krok dla nas. Nie jest to kontynuacja poprzedniej gry, więc to wyzwanie. Całej jednak szczęście gracze wiedzą, kto zrobił tę grę. Fani „Wiedźmina” wiedzą, że nasz kolejny tytuł to „Cyberpunk”. Ogłosiliśmy go tuż przed ogłoszeniem „Wiedźmina 3”, jeszcze w 2012 r. Przez całą kampanię „Wiedźmina 3” tytuł „Cyberpunk” gdzieś rezonował. Brzydko mówiąc, trochę na plecach „Wiedźmina 3” zbudowaliśmy początek renomy „Cyberpunka”. Co było potem, to pokazuje kampania z zeszłego roku. Zainteresowanie było przeogromne, to było fantastyczne – stwierdził Kiciński w trakcie konferencji WallStreet 23.

Równolegle z podaniem daty premiery, CD Projekt rozpoczął prowadzenie przedsprzedaży gry. "Cyberpunk 2077" dostępny będzie w wersjach na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Gracze będą mogli wybrać między wersjami cyfrowymi i pudełkowymi oraz między wersją standardową i kolekcjonerską. Edycja standardowa wersji na komputery osobiste (dostępnej na Steam i należącej do CD Projektu platformie GOG.com) gry "Cyberpunk 2077" kosztował będzie. Cena gry na obie konsole toEdycja kolekcjonerska, zawierająca m.in. 25-centymetrową figurę głównego bohatera gry, wyceniona została na, niezależnie od platformy.

Targi E3 to najważniejsze wydarzenie w branży gier komputerowych. Konferencja Microsoftu była tylko jedną z wielu - w ciągu najbliższych dni swoimi planami podzielą się inni giganci branży. CD Projekt nie jest jedyną spółką z GPW, która przygotowała coś na targi. Więcej na ten temat przeczytasz w osobnym artykule.

Ożywiona dyskusja na temat pokazu CD Projektu nieustannie trwa na forum poświęconemu spółce.

Adam Torchała, Michał Żuławiński