Święto gier przegra z koronawirusem? Targi E3 mają zostać odwołane

Targi E3, czyli największe święto świata gier, mają zostać odwołane - wynika z doniesień Bloomberga. To bardzo ważna impreza dla polskich producentów, w tym CD Projektu i Techlandu.

Z różnych źródeł docierają informacje, że targi Electronic Entertainment Expo - w skrócie E3 - zostaną odwołane. Największe wydarzenie świata gier i elektronicznej rozrywki przegrało z koronawirusem. Wciąż brak oficjalnego potwierdzenia, zdaniem Bloomberga organizatorzy mieli jednak wysłać już tę informację do swoich partnerów. Zdaniem serwisu oficjalnego stanowiska możemy spodziewać się dziś o 9:30 czasu Los Angeles, czyli o 17:30 czasu polskiego.

Organizatorzy już wcześniej informowali, że monitorują sytuację w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Jako pierwszy informację o ostatecznej decyzji w sprawie anulowania wydarzenia miał podać technologiczny serwis Ars Technica. Na twitterze z kolei pojawiła się informacja od jednego z uczestników - Devolver Digital - że rezerwacje hoteli i lotów związane z E3 można już spokojnie odwoływać. Jason Schreier, znany branżowy dziennikarz, nie potwierdził jednoznacznie informacji o odwołaniu targów, przyznał jednak, że słyszał podobne doniesienia z wielu nieoficjalnych źródeł.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Odwołanie targów E3 nie byłoby wyjątkiem. Stanom wciąż wprawdzie daleko do Europy, w której zamyka się granice, szkoły i odwołuje imprezy masowe, koronawirus jednak coraz mocniej wpływa na amerykański kalendarz wydarzeń. W związku z epidemią swoje wydarzenia odwołali już m.in. Google (I/O 2020) oraz Facebook (F8). Do skutku nie dojdzie także zaplanowana na marzec Game Developers Conference.

To, co wyróżniałoby E3 na tle europejskich decyzji o odwoływaniu imprez masowych, to fakt, że targi odbywają się w połowie czerwca. Jeżeli rzeczywiście podjęta została decyzja o anulowaniu imprezy, to miałaby ona miejsce aż trzy miesiące przed rozpoczęciem targów.

Targi E3 to bardzo ważne wydarzenie w kalendarium wszystkich gigantów świata elektroniki. To tam niejednokrotnie ogłaszano produkty, które później zmieniały branże. Także polskie duże studia przywiązują do niego ogromną wagę. To na zeszłorocznym E3 poznaliśmy datę premiery "Cyberpunka 2077", a show skradł Keanu Reeves. W wielu późniejszych ankietach to właśnie CD Projekt uznawany był za największego zwycięzcę targów.

Pozytywne recenzje na E3 zbierał także Techland, który przygotowuje się do premiery kontynuacji swojego hitu - "Dying Light". Na E3 potrafili zaskoczyć także mniejsi producenci, przykładowo to właśnie przy okazji targów Bloober postanowił poinformować świat, że niebawem światło dziennie ujrzy "Blair Witch", później określana jako jedna z najlepszych polskich gier minionego roku. Targi dla wielu producentów są zatem najważniejszym marketingowym wydarzeniem w gorącym przedpremierowym okresie. A warto wspomnieć, że jesienią czekają nas przecież premiery "Cyberpunka 2077" oraz "Dying Light 2".

Źródło:

Adam Torchała