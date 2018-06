Obraz van Gogha sprzedany na aukcji w Paryżu za ponad 7 mln euro

Podczas poniedziałkowej aukcji w paryskim domu Artcurial sprzedano za ponad 7 mln euro obraz Vincenta van Gogha pt. "Kobiety naprawiające sieci na wydmach". Artysta namalował go w 1882 r. w Scheveningen koło Hagi.

O sprzedaży obrazu poinformowała agencja Reutera.

Namalowany we wczesnym okresie pejzaż Vincenta Van Gogha został sprzedany w domu aukcyjnym Artcurial za 7 mln 70 tys. euro. Jest to pierwszy - od ponad 20 lat - obraz tego artysty sprzedany we Francji. Jego wstępna wycena wynosiła 3-5 mln euro.

Jak poinformował przedstawiciel domu aukcyjnego Artcurial Bruno Jaubert, obraz van Gogha zakupił nabywca z Ameryki Północnej.

Według domu aukcyjnego Artcurial, co roku na rynku międzynarodowym pojawiają się zaledwie dwa lub trzy obrazy holenderskiego impresjonisty. "Na rynku sztuki pojawia się coraz mniej obrazów van Gogha" - ocenił Jaubert.

Jak podał Reuters, "ogłoszenie o sprzedaży obrazu należącego do europejskiego kolekcjonera i przez ostatnie lata przechowywanego w Muzeum van Gogha w Amsterdamie wzbudziło prawdziwe zainteresowanie wśród kolekcjonerów".

Obraz został namalowany przez van Gogha w okresie, gdy - zdaniem przedstawiciela domu aukcyjnego Artcurial - "w Scheveningen koło Hagi doskonalił umiejętności malowania farbami olejnymi, tworząc obrazy przedstawiające prostych Holendrów przy pracy".

W maju 1990 r. podczas aukcji w Nowym Jorku zorganizowanej przez dom aukcyjny Christie's za rekordową kwotę 82,5 mln dolarów sprzedano obraz van Gogha "Portret doktora Gacheta" z 1890 r.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

edytor: Paweł Tomczyk

gj/ pat