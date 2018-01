Nowy pomysł na obejście zakazu handlu w niedzielę. Biedronka wprowadzi pracę na trzy zmiany?

Duże sieci handlowe nie ustają w próbach obejścia zakazu handlu w niedzielę. Na nowy pomysł miała wpaść właśnie Biedronka - w niedziele wprowadzi trzecią, nocną zmianę - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".

Pracownicy mieliby stawiać się w pracy tuż po północy z niedzieli na poniedziałek i pracować przez 5,5 godziny. W tym czasie mają rozładować towar, posprzątać sklep i wypiec pieczywo tak, by wszystko było gotowe na otwarcie sklepu o 7:00. Przedstawiciele Solidarności zwrócą się z prośbą o interpretację takiego planu pracy do Głównego Inspektora Pracy, bo ich zdaniem zapisania w regulaminie pracodawcy doba pracownicza rozpoczyna się o 6 rano. Sama sieć komentuje zaś, że pomysł ten jest dopiero w fazie analizy.

– Wraz z wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele zmieni się też pojęcie doby pracowniczej. Zgodnie z nowymi przepisami będzie ona obowiązywała od godziny 0.00 jednego dnia do godziny 24.00 następnego – mówi gazecie Sławomir Paruch, wspólnik w kancelarii Raczkowski Paruch.

Nad podobnymi rozwiązaniami zastanawia się Lidl i Netto.

W poniedziałek przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zapowiedział, że niebawem przedstawi projekt, który będzie łatał dotychczasowe dziury w przepisach , które wykorzystują przedsiębiorcy: - Przeanalizujemy obecne wyjątki od generalnego zakazu pracy w niedziele i święta. Chcemy, aby dla kolejnych grup zawodowych były one wolne. (...) Chodzi o to, aby w niedziele swoje obowiązki wykonywały jedynie osoby, których praca jest niezbędna - stwierdził Duda.

- Wyjątki - na tyle, na ile one były konieczne - odnoszą się do niewielkiej produkcji, niewielkiego zbytu jednostek handlowych, które są potrzebne. I również to jest właśnie w taki sposób ułożone w dojrzałych krajach - tako wyjątkach zapisanych w ustawie mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki.

Przepisy o zakazie handlu w niedzielę wejdą w życie już w marcu. Handel dozwolony będzie w dwie niedziele miesiąca od marca 2018 r., w jedną w 2019 r., a całkowity zakaz wejdzie w życie w 2020 r.

