Mobile Partner po raz kolejny zmienia swoją działalność

Najpierw działali w branży mobilnej, później chcieli tworzyć elektryczne samochody, dziś mają się zająć… branżą hotelarską. To, że na GPW można spotkać podmioty, które nawet nie bardzo wiedzą, czym się chcą zajmować, dobitnie pokazuje słabość naszego rynku. Tym bardziej, gdy dotyczy to spółki wielokrotnie upominanej za nieterminowe publikowanie raportów.

Spółka Mobile Partner obecna na New Connect od 2011 r. ogłosiła dziś, 8 czerwca 2018 r., istotną zmianę profilu działalności. Zarząd spółki planuje rozpocząć działalność w branży hotelarskiej związaną m.in. z zakwaterowaniem, tworzeniem tzw. „condo hoteli” (inwestycje dewelopersko-hotelarskie) oraz przejęciem roli operatora apartamentów oraz hoteli w zastępstwie za inwestorów Hornigold SA pod firmą Hornigold Reit SA.

Jest to efekt tego, że jeszcze w marcu 2018 roku pakiet ponad 80% akcji Mobile Partners został nabyty przez Śląskie Kamienice, spółkę od niedawna również obecną na polskiej giełdzie. I to właśnie w portfolio Śląskich Kamienice znajduje się obecnie m. in. spółka Hornigold SA oferująca krótkoterminowy wynajem apartamentów. Mobile Partner ma zatem przejąć jej działalność.

Zgodnie z planowaną strategią rozwoju do końca 2018 roku spółka planuje nabyć około 30 apartamentów, a do końca 2019 ok. 100 apartamentów zlokalizowanych w kraju. Spółka będzie dążyć też do szybkiej ekspansji na teren krajów Unii Europejskiej. Spółka Hornigold Reit SA planuje także w 2018 roku prowadzić działania zmierzające do zakupu działającego hotelu dysponującego blisko 40 apartamentami, co doprowadzić może do osiągnięcia liczby 70 apartamentów należących do Emitenta już w 2018 roku.

Akcje Mobile Partner dziś bardzo mocno drożały, a ostatecznie sesja zakończyła się wzrostem tej spółki o ponad 28 proc. Znaczna część zwyżki kursu odbyła się jednak jeszcze przed tym komunikatem. Oczywiście może być to przypadek, jednak sytuacja ta budzi sporo wątpliwości o możliwe wykorzystywanie poufnych informacji. Tym bardziej, że wolumen był dziś najwyższy od blisko dwóch miesięcy.

Dwie zmiany działalności w ciągu roku

Pomińmy już nawet fakt, że Mobile Partner wchodzi w branżę całkowicie inną od tego, czym się do tej pory zajmowało, a także to, że spółka jest znana głównie z licznych upomnień GPW ze względu na nieterminowe publikowanie raportów. Czymś innym, co również warte uwagi, jest bowiem to, że spółka ta już nie pierwszy raz zmienia przedmiot swojej działalności. Początkowo zajmowała się ona „dostarczaniem rozwiązań na platformy mobilne”, co już nieco sugeruje sama nazwa spółki. Nie przynosiło to jednak dobrych efektów, co też widać było po sprawozdaniach finansowych. Przykładowo w 2016 r. Mobile Partner nie osiągnęło niemal żadnych przychodów, rok wcześniej natomiast spółka wypracowała ogromną stratę netto w wysokości blisko 20 mln zł.

W związku z tym pod koniec października 2017 r. Mobile Partner poinformował o dostrzeżeniu rynkowego trendu związany z szeroko rozumianą elektromobilnością (e-mobility). „E-mobility to olbrzymia i szybko rosnąca gałąź przemysłu, w którym zachodzą dynamiczne zmiany oparte o innowacje. E-mobility obejmuje produkcję pojazdów, ale również całą infrastrukturę – od układów bateryjnych, poprzez ładowarki czy układy sterowania, aż do silników BLDC czy nowych rodzajów silników spalinowych wykorzystywanych do układów hybrydowych” – napisano wtedy w komunikacie.

W związku z tym Mobile Partner postanowił zostać brokerem technologii i rozwiązań wykorzystywanych w branży e-mobility. Model biznesowy zakładał wyszukiwanie na rynku technologii, które nadają się do komercjalizacji w przemyśle w branży e-mobility a następnie ich oferowanie w postaci sprzedaży praw zainteresowanym podmiotom. Pisano nawet wtedy, że w związku z powyższym spółka uzgodniła już wykorzystanie trzech technologii z zakresu e-mobility i rozpoczęła proces poszukiwania podmiotów zainteresowanych ich nabyciem celem komercyjnego wykorzystania.

Teraz wiemy, że niewiele z tamtych słów wynikło, dziś natomiast inwestorzy otrzymali kolejną porcję górnolotnych planów i marzeń. Pytanie jednak, czy choć w części zostaną one wykonane. Chyba, że znów za parę miesięcy spółka znajdzie nową i „jeszcze lepszą” działalność, którą postanowi się zająć.

Adam Hajdamowicz