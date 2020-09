McDonald's chce być eko. Wycofa plastikowe zabawki z zestawów Happy Meal

fot. Ratana21 / Shutterstock

McDonald's przeprowadza kolejną rewolucję ekologiczną. Zestawy Happy Meal w ciągu 2-3 najbliższych lat się zmienią, bowiem światowy gigant idzie na wojnę z plastikiem - chce wyeliminować 3 tys. ton plastiku.

McDonald's szykuje się na zmiany - w zestawach dla dzieci Happy Meal już wkrótce nie będzie plastikowych zabawek. Dzięki takiej decyzji zużycie plastiku w firmie zmniejszy się o 3 tys. ton, mówił Adam Pieńkowski dyrektor zarządzający McDonald's Polska na łamach Business Insider Polska.

– Chciałbym, żeby to była taka perspektywa dwóch-trzech lat. Na niektórych rynkach europejskich prowadzone są testy takiej strategii. To jest wyzwanie. Wizyty rodziców z dziećmi w naszych lokalach to nie tylko posiłek, ale także wspólne przeżycie pewnego doświadczenia. Smak i jakość jedzenia to tylko składowa pełnej całości. Zabawka, z którą dziecko wychodzi z takiego spotkania, okazuje się bardzo istotna i powinna być wartościowa – podkreśla Pieńkowski w rozmowie z BI Polska.

McDonalnd's testuje różne rozwiązania mające na celu zmniejszenie produkcji plastiku, m.in. rodzice przy zakupie zestawu Happy Meal zamiast zabawki mogą wybrać książeczkę dla dziecka. Natomiast mniejszą zmianą wprowadzoną przez sieć jest wprowadzenie papierowych słomek zamiast plastikowych.

Na wojnę z plastikiem weszły już inne firmy, m.in. Coca-Cola, która chce, by do 2030 r. w Polsce 100 proc. jej opakowań trafiało do recyklingu. W ostatnim czasie spółka obuwnicza CCC wycofała foliowe opakowania ze swoich sklepów, podobne rozwiązania wprowadził m.in. Lidl oraz Carrefour. Na ilość produkowanego plastiku wpływają również ustawodawcy - od 1 stycznia 2022 roku producenci wprowadzający na rynek opakowania będą finansowo partycypować w ich późniejszym zagospodarowaniu, mówił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

DF