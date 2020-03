Lidl rezygnuje z foliówek. Wojna z plastikiem trwa

Lidl robi kolejny krok w byciu eko i rezygnuje z jednorazowych foliówek, zastąpi je wielorazówkami, które można prać. Jak podaje sieć, pozwoli to na zredukowanie plastiku w opakowaniach do 2025 roku o 20 proc.

Na byciu eko można od jakiegoś czasu całkiem sporo zyskać, przede wszystkim wizerunkowo. Sieci handlowe postanowiły to wykorzystać i włączyć się w walkę o ochronę środowiska. I tak na przykład Carrefour wprowadził możliwość zakupów do własnych opakowań, CCC również wycofało się z foliówek, a Rossmann testuje specjalne automaty, z których można wlać płyn czy szampon do własnego pojemnika. Przykładów można by mnożyć w nieskończoność.

Do wojny z plastikiem dołączył także Lidl. Już od jakiegoś czasu sieć podejmuje kroki, by zadbać o planetę. Pod koniec zeszłego roku wprowadził do sklepów pierwsze warzywa znakowane bezinwazyjnie, naturalnym światłem , chcąc w ten sposób zrezygnować z części foliowych opakowań. W styczniu w sklepach sieci pojawiły się również ekotorby "wielokrotki" na większe zakupy

Teraz z Lidla znikną także jednorazowe foliówki na warzywa i owoce, zastąpią je woreczki wielokrotnego użytku. Koszt dwóch sztuk to 2,99 zł. Są w pełni recyklingowalne i co ważne - można je prać.

Jak podaje sieć na swojej stronie internetowej, "do 2025 roku 100 proc. plastikowych opakowań produktów marek własnych będzie możliwa do recyklingu, jak również zostanie zredukowane zużycie plastiku w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych produktów marek Lidla o 20 proc.".

DU