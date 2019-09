Coca-Cola na wojnie z plastikiem. Szuka alternatywnych opakowań

Coca-Cola chce, by do 2030 r. w Polsce 100 proc. jej opakowań trafiało do recyklingu.

Coca-Cola w kartonie?

Jak wynika z raportu Global Commitment, Coca-Cola produkuje rocznie około 3 mln ton plastikowych opakowań. Wraz z ponad 150 innymi firmami z całego świata zobowiązała się w najbliższych latach do redukcji plastikowych odpadów. Do 2025 roku Coca-Cola chce wykorzystywać 100% opakowań, które są w pełni zdatne do recyklingu. Obecnie wskaźnik wynosi 87%. W ciągu 15 lat firma zmniejszyła zawartość plastiku w opakowaniach o 45%.

Czy doczekamy się Coca-Coli w kartonach? Jak mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych Coca-Cola Poland Services, trwają poszukiwania nowych rozwiązań w kwestii opakowań. Do tej pory firma stworzyła butelkę wykonanną w 100% z materiałów z recyklingu oraz butelkę z roślinnej żywicy tzw. Plantbottle.

W ramach współpracy miasta stołecznego i Fundacji Nasza Ziemia Coca-Cola w Warszawie stanęły już dwa pierwsze recyklomaty. Docelowo w stolicy będzie ich dziesięć w ramach programu pilotażowego. Osoby używające recyklomatów za segregowanie odpadów otrzymują eco - punkty. Za wspieranie walki z plastikiem za uzbierane punkty można odebrać nagrody np. bilety do kina.

Rynek idzie na wojnę z plastikiem?

Do firm, które podpisały porozumienie Global Commitment oprócz Coca-Cola, należą m.in. Nestlé,która wytwarza 1,7 mln ton śmieci, Indorama Ventures PLC produkująca 6 ton odpadów. Większość przedsiębiorstw, które biorą udział w projekcie nie przedstawiło dokumentów dotyczących ilości wytwarzanych śmieci.

Od 2021 roku w Unii Europejskiej wejdą w życie nowe przepisy zakazujące sprzedaż plastikowych opakowań jednokrotnego użytku. Firmy z różnych branż zaangażowały się w redukcje plastikowych odpadów. Działania podejmowane są w szerokim zakresie. Od zachęcania klientów do przychodzenia z własnymi opakowaniami w Carrefourze po testy opakowań wielokrotnego użytku przy zakupach internetowych w Zalando.

DF