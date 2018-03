Markety walczą o niedzielnych klientów - wydłużą godziny pracy

Pierwsza po wprowadzeniu ustawy niedziela wolna od handlu już 11 marca. Markety informują swoich klientów o planowanych zmianach w zakresie godzin otwarcia sklepów. Niektóre z nich wydłużą pracę o co najmniej godzinę w piątki i soboty przed wolnymi niedzielami.

11 marca 2018 roku przypada pierwsza wolna niedziela po wprowadzeniu ustawy, która zakłada stopniowe ograniczanie możliwości handlu we wspomniany dzień tygodnia. Według informacji podanych przez Państwową Inspekcję Pracy przedsiębiorcy za naruszenie zakazu powierzania pracy lub wykonywania czynności związanych z handlem, grozi kara grzywny od 1000 do 100 000 zł.

Zmiany w organizacji pracy marketów przed niedzielami wolnymi od handlu Sklep Zmiany w organizacji pracy Aldi Brak informacji o zmianie godzin otwarcia Auchan W sobotę przed wolną niedzielą sklepy będą czynne najprawdopodobniej od 7:00 rano Biedronka Sieć wydłuża godziny otwarcia dyskontów o min. godzinę Carrefour W piątki i w soboty przed wolną niedzielą sklepy będą czynne do 22:00. Natomiast w niektórych placówkach pojawiło się ogłoszenie "Zarządzam, aby hipermarket Carrefour był otwarty w piątki i soboty 8:00-24:00 - Napoleon" Dino Brak informacji o zmianie godzin otwarcia Kaufland Brak informacji o zmianie godzin otwarcia Lidl Wydłużenie pracy w piątki i soboty - sklepy będą otwarte od 7:00 do 22:00 Netto Wydłużenie pracy do 22:00 w piątki i soboty Tesco Brak informacji o zmianie godzin otwarcia Piotr i Paweł Brak informacji o zmianie godzin otwarcia Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji zamieszczonych przez markety na swoich stronach internetowych

Markety nie będą przypatrywać się biernie zmianom i już zapowiedziały dłuższe godziny otwarcia w soboty i piątki przed wolną niedzielą. Większość z nich wydłuży pracę do 22:00.

Sami przedsiębiorcy nie są pozytywnie nastawieni do zakazu handlu w niedziele. - Od początku byliśmy przeciwny tej regulacji ponieważ przyniesie więcej strat niż korzyści. Handel przeżywa trzęsienie ziemi, które odczują wszyscy - konsumenci, handlowcy, pracownicy handlu. Przesunięcie sprzedaży z niedzieli na piątkowy wieczór i sobotę wymaga głębokich zmian w organizacji sprzedaży i dostaw. Nie unikniemy przy tym wydłużenia czasu pracy w piątek wieczór, w sobotę, ale i w poniedziałek. Sieci handlowe przyspieszyły proces instalowania kas samoobsługowych, ale to rozwiązanie pewnie nie ograniczy szybko dłuższych kolejek do kas, np. w soboty. Konsumenci będą zmuszeni do dokonywania zakupów w placówkach, np. na stacjach benzynowych, gdzie jest mniejszy asortyment, a wyższe ceny - komentuje zakaz Jeremie Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Jeśli badanie nie wyświetla się, kliknij w link bezpośrednio prowadzący do ankiety.

<a href="https://bankier.polldaddy.com/s/ograniczenie-handlu-w-niedziele" _mce_href="https://bankier.polldaddy.com/s/ograniczenie-handlu-w-niedziele">View Survey</a>