Łon: Mam nadzieję, że dalsze cięcie stóp nie będzie potrzebne

W rozmowie z agencją Reuters członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon wyraził nadzieję, że dalsze cięcie stóp procentowych w Polsce nie będzie potrzebne - wynika z opublikowanego we wtorek wywiadu. Zaznaczył jednak, że gdyby nastąpiła potrzeba kolejnej obniżki, RPP nie powinna się wahać.

"Skala tegorocznych obniżek stóp procentowych była znacząca i liczę na to, że dalsze obniżki nie będą już potrzebne. Poziom zarówno nominalnej, jak i realnej stopy procentowej, zarówno na tle danych historycznych, jak i w relacji do poziomu realnej stopy procentowej w innych krajach jest już bardzo niski" - powiedział Łon. "Gdyby jednak okazało się, że kolejna obniżka jest niezbędna, nie należy się wahać" - dodał.

W rozmowie z agencją członek RPP wyraził nadzieję, że nie będzie potrzeby "sięgania po tak drastyczne metody jak ujemne stopy procentowe".

. Trzeba będzie jednak obserwować realną sytuację w polskiej gospodarce. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby sięgania po aż tak drastyczne metody oddziaływania banku centralnego na polską gospodarkę" - ocenił.

"Obniżenie stóp procentowych do poziomu ujemnego mogłoby teoretycznie nastąpić w sytuacji, gdyby inne metody zwiększania skłonności do inwestowania i do dokonywania wydatków konsumpcyjnych nie zadziałały" - dodał.

W ocenie Łona NBP mógłby wykorzystywać skup aktywów, w tym obligacji korporacyjnych, a także akcji polskich spółek notowanych na GPW. Zdaniem członka RPP, istnieje szansa, aby uniknąć deflacji.

"Agresywne działania łagodzące w polskiej polityce pieniężnej, które zostały podjęte, stwarzają jednak szanse na to, że uda się groźby deflacji uniknąć, a inflacja po prostu powróci w tym roku do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego" - powiedział agencji Reuters.