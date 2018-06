Liczba bankructw osób fizycznych wciąż rośnie

W ciągu pięciu pierwszych miesięcy tego roku upadłość konsumencką ogłosiło ponad 2600 osób. Liczba ogłoszeń nadal rośnie, ale już nie tak dynamicznie – w maju 2018 r. była wyższa od tej odnotowanej rok wcześniej zaledwie o ok. 3,5 proc.

Nie maleje zainteresowanie upadłością konsumencką. Jak wynika z danych publikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w maju 2018 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” opublikowano 527 ogłoszeń o bankructwie osób fizycznych. Oznacza to, że w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. z możliwości nowego startu skorzystało już 2645 dłużników. To więcej niż w całym 2015 r. – pierwszym okresie obowiązywania nowej formuły tej instytucji.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym obecnie prawem upadłości konsumenckiej nie może ogłosić wyłącznie osoba, która doprowadziła umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo do trwałej niewypłacalności. Sędzia może, jeśli stwierdzi, że sytuacja dłużnika nie rokuje nadziei na poprawę, umorzyć niespłacone zobowiązania bez konieczności realizacji planu spłaty.

Pod koniec maja 2018 r. opublikowano projekt zmian w prawie upadłościowym przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zakłada on rewolucję w podejściu do postępowania toczonego na wniosek osób, które popadły w poważne finansowe tarapaty. Ogłosić upadłość konsumencką będzie można niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności. Jedynymi wyjątkami pozostaną sytuacje, w których potencjalny bankrut np. ma za sobą prawomocny wyrok dotyczący działań na szkodę wierzycieli.

Projekt przewiduje także nową ścieżkę dla bankrutów – warunkowe umorzenie zobowiązań. Dotyczyć ona będzie dłużników, którzy tymczasowo są niezdolni do dokonywania jakichkolwiek spłat. Przez 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia upadły będzie miał takie podobne obowiązki jak bankrut, który realizuje plan spłaty. Będzie także korzystał z podobnej ochrony, np. przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego długów sprzed ogłoszenia upadłości. Jeżeli przez ten czas żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, zobowiązania dłużnika zostaną umorzone.

Michał Kisiel