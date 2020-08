Polscy konsumenci boją się najbliższego roku

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Nastroje polskich konsumentów w sierpniu nieznacznie pogorszyły się względem lipca. W bieżącym miesiącu gorzej niż wcześniej Polacy oceniali perspektywy na najbliższy rok.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) to wskaźniki sporządzane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, które mierzą nastroje gospodarstw domowych oraz ich gotowość do dokonywania wydatków konsumpcyjnych, obecnie i w przyszłości.

Oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie (i odwrotnie).

Jak wynika z najnowszych danych, w sierpniu opisujący bieżącą sytuację BWUK wyniósł -15,2 pkt wobec -13,4 pkt miesiąc wcześniej. Z kolei wyprzedzający wskaźnik WWUK, opisujący oczekiwania względem najbliższych 12 miesięcy, sięgnął -16,5 pkt wobec -13,6 pkt w lipcu.

Oba odczyty były lepsze od wyniku majowego (BWUK -30,1 pkt.; WWUK -37,3 pkt.), jak również rzecz jasna lepsze również od rezultatów za kwiecień (BWUK -36,5 pkt.; WWUK -47,7 pkt.), które były najgorsze w historii badania prowadzonego przez GUS.

Warto dodać, że przed pandemią obserwowaliśmy niespotykany wcześniej epizod dodatnich wartości BWUK czy WWUK. W latach 2000-2016 nie wystąpił ani jeden dodatni wynik BWUK czy WWUK, a średnie wartości za ten okres wynosiły odpowiednio -19,9 pkt i -21,1 pkt.

Ze względu na nadal niskie wartości ogólnych, warto zwrócić na subindeksy nastrojów konsumentów. Widać w nich pewną zmianę opinii względem kwietnia, szczególnie dotyczących przyszłości.

Składowe bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK):

Zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach: -4,4 pkt w sierpniu wobec -5,5 pkt w lipcu

Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach: -29,4 pkt w sierpniu wobec -24,4 pkt w lipcu

Obecne dokonywanie ważnych zakupów: -12,6 pkt w sierpniu wobec -15,7 pkt w lipcu

Składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK):

Zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach: -5,1 pkt w sierpniu wobec -3,3 pkt w lipcu

Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach: -24,4 pkt w sierpniu wobec -18,4 pkt w lipcu

Zmiana poziomu bezrobocia w najbliższych 12 miesiącach: -40,3 pkt w sierpniu wobec 37 pkt w lipcu

Oszczędzanie pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach: 4 pkt w sierpniu wobec 4,4 pkt w lipcu

Warto zwrócić uwagę na ten ostatni indeks składowy, który po raz drugi z rzędu jako jedyny przyjął wartość dodatnią. Oznacza to, że większość Polaków spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku będzie oszczędzać – może to wynikać zarówno z wiary w poprawę własnej sytuacji, jak i z niepewności skłaniającej do gromadzenia środków.

Dane do najnowszego badania nastrojów konsumentów GUS zbierał w okresie 3-12 sierpnia na podstawie 1154 wywiadów przeprowadzonych telefonicznie.