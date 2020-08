Kropiwnicki: Łagodne podwyżki stóp proc. nie zaszkodzą polskiej gospodarce

FORUM

Nie ma przestrzeni do dalszego cięcia stóp procentowych w Polsce, a łagodne podwyżki stóp nie zaszkodziłyby polskiej gospodarce - powiedział członek RPP Jerzy Kropiwnicki w telewizji Biznes24.

"(...) Nie należy tego robić (podnosić stóp proc. - PAP) w jednym pociągnięciu, tylko łagodnie w kilku pociągnięciach, żeby powrócić do tego poziomu, który dobrze nam służył przez ostatnie kilka lat, a także jak się okazało stanowił dobry zapas, gdy przyszła pora, by stopę procentową obniżyć. Dzisiaj można powiedzieć: dzisiaj takiego zapasu już nie ma. Jeżeli tę stopę procentową będziemy dosyć łagodnie podnosili, to skutków negatywnych dla gospodarki specjalnie bym się nie obawiał" - powiedział.

W ubiegłym tygodniu Kropiwnicki powiedział PAP Biznes, że referencyjna stopa procentowa w Polsce powinna w 2021 r. wzrosnąć do ok. 1,50 proc. z uwagi na zagrożenie podwyższonej inflacji i negatywne efekty wcześniejszych obniżek kosztu pieniądza. (PAP Biznes)

tus/ gor/