Koronakryzys, płaca minimalna i Biomed-Lublin [Wykresy tygodnia]

NBP

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

W bankach nadal rośnie nacisk na wyniki, a wynagrodzenia stoją w miejscu – wynika z badań przeprowadzonych przez Bankier.pl. 30 proc. respondentów ocenia, że prawdopodobieństwo utraty pracy w ciągu kolejnego roku jest wysokie lub bardzo wysokie. Gorzej niż przed rokiem oceniają swoje szanse na rynku pracy.

/ Bankier.pl

Od -20 proc. w Wielkiej Brytanii przez -9,5 proc. w USA (lub -32,9 proc., jak kto woli) aż po +11,5 proc. w Chinach - w drugim kwartale zmiana PKB w poszczególnych państwach była mocno zróżnicowana. Sprawdzamy, który kraj "oberwał" najmocniej i jak na tle świata wypada Polska.

/

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2,8 tys. zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł - przewiduje opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Takie same stawki kilka tygodni temu rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego.

W niektórych latach płaca minimalna rosła kilka razy w ciągu roku / Bankier.pl

"Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma" - zdają się myśleć oszczędzający, którzy dość szybko z powrotem przekonali się do obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Pomimo tego, że Rada Polityki Pieniężnej do spółki z Ministerstwem Finansów sponiewierały inwestycyjny hit, w lipcu papiery znów schodziły jak świeże bułeczki. Szczególnie te o najkrótszym terminie zapadalności, będące (jeszcze?) odrobinę lepszą alternatywą dla większości bankowych lokat.

/ Ministerstwo Finansów

Biomed-Lublin na początku tygodnia poinformował o rozpoczęciu wytwarzania immoglobuliny anty SARS-CoV-2. Lek będzie poddany badaniom klinicznym, które mają rozpocząć się za około 2 miesiące – poinformowali we wtorek przedstawiciele Biomedu i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kurs akcji spółki w poniedziałek odbił w górę, ale w kolejnych dniach spadał.

/ Bankier.pl

Bite regularnie rekordy wyceny sprawiają, że giełdowa wartość Dino Polska przekroczyła już 23 mld zł. Pozwoliło to na wyprzedzenie pod tym względem m.in. Orlenu, a więc państwowego giganta paliwowego. Właściciel Dino stał się także największym inwestorem indywidualnym na GPW.

/ Bloomberg Charmaker

MKa