Obniżka stóp procentowych NBP dała w kość oszczędzającym. Nowe, niższe procenty obejmowały nie tylko lokaty terminowe, ale również konta oszczędnościowe. Część instytucji wprowadzała zmiany kilkukrotnie, zjeżdżając do stawek niższych nawet o 2 pp. w przypadku promocyjnych ofert.

W przypadku lokat zmiana wchodziła w życie od razu, ale nowa stawka obejmowała dopiero świeżo otwarte produkty. Szczęśliwcy, którym udało się założyć depozyt przed publikacją nowego cennika, mogli cieszyć się starymi warunkami cenowymi. Dotyczyło to lokat z oprocentowaniem stałym, jednak jest ich zdecydowana większość na rynku.

Konta oszczędnościowe różnią się od lokat w obu tych aspektach. Zastosowanie oprocentowania zmiennego (po zakończeniu okresu promocyjnego, o ile klientowi udało się na takim skorzystać) pozwala na wprowadzenie nowych warunków w ramach podpisanych już umów. Banki muszą jednak zapowiedzieć taką zmianę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rekordziści z trzema obniżkami

Prawie wszystkie instytucje dostosowały procenty na kontach oszczędnościowych do obecnie panujących warunków. Wyjątkiem jest tutaj BFF Banking Group, który nie tylko nie ściął stawek, ale podniósł oprocentowanie na Rachunku depozytowym niezbędnym do otwarcia lokaty. Obniżki oprocentowania dostępnego po spełnieniu dodatkowych wymogów nie zapowiedział również BOŚ Bank m.in. na EKOkoncie Oszczędnościowym standard. Od 1 września br. klientów banku obowiązuje jednak nowy cennik, który przewiduje niższe stawki standardowe, dlatego niewykluczone, że oprocentowanie premiowe również zostanie zaktualizowane.

Żaden z banków nie przeprowadził do tej pory większej liczby obniżek oprocentowania standardowego niż trzy. Wśród instytucji, które wyróżniają się w tej kwestii na tle pozostałych, są Bank Millennium, Bank Pekao oraz T-Mobile Usługi Bankowe. W przypadku ostatniego z nich wynika to z metody ustalania stawki procentowej. Bank co miesiąc aktualizuje oprocentowanie w oparciu o WIBOR 1M, który obecnie wynosi 0,20 proc.

Konta oszczędnościowe w bankach – liczba i wysokość obniżek od 18 marca 2020 r. (przykładowe konta banków, stawki standardowe) Bank Konto Oprocentowanie [p.a.] Liczba obniżek od 18.03 (łącznie z planowanymi) na 18.03. na 12.08. przyszłe (już zapowiedziane) Alior Bank Konto oszczędnościowe 0,50% 0,30% 0,01% (od 17.08) 2 Bank BPS Konto Zasobne 0,70% 0,30% 0,05% (od 15.09) 2 Bank Millennium Konto oszczędnościowe Profit 0,50-0,80% 0,10% 0,01% (od 04.09) 3 Bank Pekao Konto oszczędnościowe 0,70% 0,10% - 2 Mój Skarb 1,50% 0,20% - 3 Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 0,40-1,00% 0,05-0,30% 0,01% (od 01.09) 2 BFF Banking Group Rachunek depozytowy 0,00% 1,00% - - BGŻOptima Rachunek SMART 0,70% 0,01% - 2 BNP Paribas Bank Polska Konto Dobrze Oszczędnościowe / Rachunek oszczędnościowy Sejf 0,50% 0,10% 0,01% (od 01.09) 2 BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe Standard 2,00% (do 50 tys. zł) 2,00% (do 50 tys. zł) - - 1,00-1,10% 1,00-1,10% 0,40-0,50% (od 01.09) 1 Citi Handlowy Konto SuperOszczędnościowe 0,10-1,50% 0,05-0,70% 0,05-0,07% (od 20.08) 2 Konto oszczędnościowe 0,10-0,80% 0,05-0,30% 0,05% (od 20.08) 2 Credit Agricole Rachunek oszczędzam 0,13%* 0% - 1 EnveloBank EnveloKonto oszczędnościowe 0,40-1,00% 0,05-0,30% - 1 Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 0,50% 0,15% - 2 Idea Bank Konto Idealnie Proste 1,10% 0,05% - 2 ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 0,50% 0,25% 0,05% (od 01.09) 2 Smart Saver 2,50% (do 5 tys. zł) 2,50% (do 5 tys. zł) 1,60% (do 5 tys. zł, od 01.09) 1 Inteligo Rachunek oszczędnościowy 0,60% 0,10% - 2 mBank eKonto oszczędnościowe 0,40-0,70% 0,01% - 2 Moje cele 1,00/0,40% 0,10/0,01% - 2 Nest Bank Nest Oszczędności 1,20%** 0,30%** - 2 PKO Bank Polski Konto oszczędnościowe Plus 0,50-1,20% 0,01-0,20% - 1 Santander Bank Polska Konto Systematyczne 1,20/0,40% 0,20/0,01% 0,01% (od 18.08) 2 Konto Select 0,50% 0,30% 0,01% (od 18,08) 2 T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 1,62%* 0%* - 3 Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,21%** 0,51%** - 2 Konto Oszczędnościowe 0,40-2,00% 0,40-1,00% 0,30-0,80% (od 05.09) 2 *Oprocentowanie uzależnione od stawki WIBOR 1M **Oprocentowanie uzależnione od stawki WIBOR 3M Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków, stan na 12.08.2020 r.

Najliczniejszą grupę w tabeli stanowią banki, które postawiły na dwie obniżki. Wśród nich znalazł się m.in. lider marcowego rankingu najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych bez dodatkowych warunków (ostatniego przed pierwszym cięciem stóp) – Toyota Bank.

Indeksowane Konto Oszczędnościowe może się również poszczycić niechlubnym tytułem rachunku z największym cięciem stawki standardowej, czyli takiej, która nie obowiązuje przez z góry określony czas (zwykle kilka miesięcy). Indeksowane Konto Oszczędnościowe, którego stawka bazuje na stawce WIBOR 3M, ucierpiało nie tylko z powodu jej drastycznej obniżki. Swoje „trzy grosze” do wysokości oprocentowania dodał sam bank, zmieniając sposób jej wyznaczania i rezygnując z dodania 0,25 pp. premii. Mimo takiej obniżki (1,70 pp.) bank utrzymuje wysoką, drugą pozycję w rankingu kont oszczędnościowych bez tak zwanych haczyków.

Dlaczego mimo tak dużego cięcia Toyota Bank plasuje się wysoko w rankingach? Ponieważ pozostali schodzili z niższych stawek. Przyglądając się tabeli, można zauważyć przygnębiający dla utrzymujących oszczędności na kontach trend. Aż dziesięć rachunków oferuje lub niebawem będzie oferowało symboliczną stawkę w wysokości 0,01 proc. w skali roku. To nie koniec. Stawki standardowe w Credit Agricole oraz T-Mobile Usługi Bankowe wynoszą obecnie… 0 proc. w skali roku. To efekt uzależnienia wysokości oprocentowania od stawki WIBOR 1M lub WIBOR 3M.

Ze świecą można szukać oprocentowania standardowego wynoszącego co najmniej 1 proc. rocznie. Taką stawkę mają obecnie BFF Banking Group, BOŚ Bank, ING Bank Śląski (Smart Saver) oraz Toyota Bank. Ostatni z nich planuje jednak obniżkę oprocentowania od 5 września br.

Promocje mniej atrakcyjne

Nieco lepiej wygląda sytuacja na kontach oszczędnościowych w promocji, choć cięcia u niektórych wyniosły nawet 2 pp. Tutaj stawka w wysokości 1 proc. rocznie to w zasadzie minimum. Oprocentowanie promocyjne jest jednak dostępne tylko na kilka miesięcy po spełnieniu dodatkowych warunków. Nierzadko jest ono zarezerwowane wyłącznie dla nowych klientów, co oznacza, że z takiej oferty można skorzystać tylko raz.

W przypadku promocji banki nie muszą ogłaszać swoich planów co do stawek. Klientom, którzy już założyli dane konto w ramach akcji specjalnej, jest naliczana stała, obiecana stawka. Po zakończeniu promocji bank może wyjść już z nowymi, dostosowanymi do sytuacji na rynku, procentami.

Konta oszczędnościowe w bankach – liczba i wysokość obniżek od 18 marca 2020 r. (przykładowe konta w promocji) Bank Konto Oprocentowanie [p.a.] Liczba obniżek od 18.03 na 18.03. na 12.08. Alior Bank Konto Mega oszczędnościowe 2,50/2,10% (do 100 tys. zł) 1,00/0,50% (do 100 tys. zł) 3 Konto oszczędnościowe z Kontem Jakże Osobistym 3,00/2,00% (do 20 tys. zł) 1,00/0,50% (do 20 tys. zł) 1 Bank Millennium Konto oszczędnościowe Profit 2,60% (do 100 tys. zł) 1,00% (do 25 tys. zł) 2 Bank Pekao Konto oszczędnościowe 3,00% (do 30 tys. zł) 2,00% (do 20 tys. zł) 2 Credit Agricole Rachunek oszczędzam „Na start” 3,00% (do 30 tys. zł) 2,50% (do 20 tys. zł) 1 Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 2,70% (do 100 tys. zł) 1,00% (do 200 tys. zł) 3 Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 3,50% (do 10 tys. zł) 2,00% (do 10 tys. zł) 1 ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe „Bonus na Start” 2,50% (do 100 tys. zł) brak oferty 1 mBank Moje cele 2,60% (do 30 tys. zł) 2,50% (do 20 tys. zł) 1 Nest Bank Nest Oszczędności 2,00-2,25% 1,25-1,50% 2 Nest Skarbonka 3,00% (do 5 tys. zł) 1,50% (do 5 tys. zł) 2 Santander Bank Polska Konto Select 1,30% (do 400 tys. zł) brak oferty - T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 3,00/2,50% (do odpowiednio 30 i 50 tys. zł) 0,50% (do 50 tys. zł) 2 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków, stan na 12.08.2020 r.

Aliro Bank oraz Getin Noble Bank przodują w statystykach dotyczących liczby obniżek na kontach promocyjnych. Konto Mega Oszczędnościowe (Alior Bank) oferowało niecałe pięć miesięcy temu 2,50 proc. w skali roku pod warunkiem wpłaty nowych środków i dokonywania wpływów. Takie były warunki trzeciej edycji promocji. Obecnie w ramach siódmej edycji można zarobić do 1 proc. w skali roku. Limit wpłat pozostał na takim samym poziomie i wynosi 100 000 zł.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe od Getin Noble Banku dawało zarobić 2,70 proc. w skali roku. Kolejne kroki banku to obniżka do 2 proc., 1,20 proc. i ostatecznie do 1 proc. w skali roku. Na plus można odnotować zwiększenie maksymalnego wkładu do 200 000 zł. Jest to wyjątek, bowiem banki często posiłkowały się obniżką limitu wpłat do ograniczenia kosztów. Taką drogę obrali Bank Millennium, Bank Pekao, Credit Agricole oraz mBank.

Z rynku zniknęły też dwie oferty specjalne. ING Bank Śląski nie prowadzi już promocji Otwartego Konta Oszczędnościowego „Bonus na Start”, a Santander Bank Polska nie przedłużył promocji obejmującej Konto Select.