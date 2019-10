Huawei popiera sprzętową dywersyfikację

Ministerstwo Cyfryzacji myśli o tym, żeby wprowadzić przepisy zobowiązujące operatorów telekomunikacyjnych do zamawiania sprzętu od różnych dostawców. Huawei nie mówi „nie”.

Zamysłem wprowadzenia ograniczeń jest wzmocnienie bezpieczeństwa – operatorzy musieliby kupować urządzenia sieciowe od różnych firm po to, by w razie potrzeby móc wyłączyć te, które nie sprawdzą się w działaniu.

- Może nie będzie to do końca zgodne z tym, czego chciałaby moja firma, ale jako ekspert telekomunikacyjny doradzałbym to każdemu operatorowi. Każdy szanujący się operator telekomunikacyjny powinien mieć różnych dostawców w różnych warstwach sieci – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. inwestycji, strategii i komunikacji w Huawei Polska w studiu „Pulsu Biznesu” na Kongresie 590 w Rzeszowie.