GPW znów w dół. sWIG80 najniżej od Euro 2016

W minorowych nastrojach w poniedziałek są nie tylko polscy kibice piłkarscy. Po raz kolejny mocno oberwało się inwestorom indywidualnym, którzy uwierzyli w małe i średnie spółki z GPW.



W tak smutny dzień każda pozytywna informacja jest na wagę złota, dlatego warto podkreślić, że WIG20 (0,32 proc.) radził sobie całkiem nieźle na tle mocno spadających głównych indeksów giełd z obu stron Atlantyku. Indeks blue chipów ponownie nie oddawał jednak nastrojów panujących na szerszym rynku.

O ile bowiem WIG20 stracił relatywnie niewiele, o tyle sWIG80 osunął się o 1,22 proc. oraz zniżkował siódmy kolejny dzień z rzędu, co jest najdłuższą czerwoną passą od października. Osiągnięty na koniec dnia poziom 12 877,21 pkt. to najniższy stan tego indeksu od 27 czerwca 2016 r., kiedy trwały jeszcze, mocno odległe od dzisiejszej atmosfery wokół polskiej piłki, sny o potędze kadry Adama Nawałki (27.06.2016 wypadł po meczu ze Szwajcarią, a przed meczem z Portugalią na Euro 2016).

Co więcej, względem zeszłorocznego szczytu sWIG80 spadł o ponad 20 proc., co tylko umacnia narrację mówiącą o bessie na polskiej giełdzie. Dla podkreślenia skali rozczarowania warto dodać, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku większość analityków sądziła, że 2018 r. będzie rokiem wzrostu małych i średnich spółek. Analogie do polskiej kadry, która w myśl wielu prognoz stawianych w dniu losowania miała łatwo wyjść z grupy, nasuwają się wręcz same.

Pomiędzy sWIG80 a WIG20 uplasował się dziś mWIG40 (-0,56 proc.), zaś cały WIG stracił 0,34 proc. Obroty nie zachwyciły i przekroczyły 550 mln zł.

Wśród indeksów sektorowych najmocniej błyszczał dziś WIG-Energia (2,20 proc.), co było skutkiem m.in. obecności Energi (3,89 proc.), PGE (2,64 proc.) i Tauronu (1,28 proc.) w czołówce najmocniej rosnących spółek z WIG20. Informacja o od dawna wyczekiwanym wyborze prezesa nie wywołała zachwytu inwestorów zaangażowanych akcje KGHM-u (-0,80 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3369,21 -2,10 -2,81 -4,16 -4,92 -3,85 DAX Niemcy 12270,33 -2,46 -4,39 -5,16 -3,64 -5,01 FTSE 100 W.Brytania 7509,84 -2,24 -1,59 -2,85 1,15 -2,31 CAC 40 Francja 5283,86 -1,92 -3,06 -4,67 0,34 -0,54 IBEX 35 Hiszpania 9617,90 -1,78 -1,55 -2,12 -9,53 -4,24 FTSE MIB Włochy 21355,19 -2,44 -3,37 -4,66 2,50 -2,28 ASE Grecja 777,08 0,77 0,80 2,84 -5,29 -3,15 BUX Węgry 35064,75 -0,94 -1,24 -1,94 -1,50 -10,95 PX Czechy 1066,40 0,21 -0,28 -1,94 8,74 -1,09 RTS INDEX (w USD) Rosja 1120,23 -0,46 1,78 -4,25 13,28 -2,96 BIST 100 Turcja 94008,29 -1,92 1,04 -8,91 -5,65 -18,49 WIG 20 Polska 2155,90 -0,32 0,23 -2,59 -6,45 -12,40 WIG Polska 56416,37 -0,34 -0,10 -3,12 -7,49 -11,50 mWIG 40 Polska 4249,43 -0,56 -0,23 -5,06 -13,07 -12,33 Źródło: PAP

Na zachodnich parkietach dominują dziś spadki, które komentatorzy wiążą z dyżurnym ostatnio tematem niepewności związanej z wypowiedzianymi przez USA licznymi wojnami handlowymi. Pod koniec dnia niemiecki DAX traci 2 proc., o ponad 1,5 proc. zniżkują główne indeksy na Wall Street. Analizując wpływ ceł i barier handlowych na kondycję spółek warto jednak pamiętać, że trwający obecnie „pokryzysowy” rynek byka jest jednym z najdłuższych w historii, a w bankach centralnych – które są jednymi z kreatorów ostatniej hossy – dochodzi właśnie do „przestawienia wajchy” , co może negatywnie odbić się na nastrojach inwestorów.

Michał Żuławiński