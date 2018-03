GPW kontynuuje odbicie. Inwestorzy pozostają wybredni

Poniedziałkowa sesja na warszawskim parkiecie przyniosła kontynuację piątkowych wzrostów, ale przy wyraźnie niższych obrotach. Dobry dzień zaliczyli akcjonariusze spółek „growych”. Inwestorzy docenili wyniki kwartalne PKO BP, ale nie przypadły im do gustu rezultaty InterCars.

Po tak „byczej” piątkowej sesji na Wall Street oraz udanej obronie wsparcia na 2300 pkt. na WIG20, wzrosty na otwarciu poniedziałkowego handlu można było przepowiadać z równym powodzeniem jak słoneczną pogodę na Saharze. Ale już utrzymanie dobrego wyniku na koniec dnia wcale nie było takie pewne. Tym bardziej, że główne indeksy europejskie kończyły dzień na poziomach neutralnych.

Tymczasem WIG20 zyskał 1,03 proc. i zakończył sesję na poziomie 2378,72 pkt. Nieco słabszy był mWIG40, który wzrósł o 0,81 proc. Ale w przypadku mniejszych spółek odreagowanie trwa już od połowy miesiąca i od dołka z 2 marca mWIG40 dał zarobić już 3,7 proc. Najmniej zmienny był podobnie jak ostatnio sWIG40, który zyskał tylko 0,49 proc. Względem poprzednich sesji obniżyły się obroty, które podsumowano na 705 mln zł wobec przeszło 900 mln zł na poprzednich dwóch sesjach.

W gronie blue chipów należy wyróżnić walory PKO BP, które podrożały o 2,6 proc. Największy polski bank przed sesją pokazał wyniki za 2017 rok, które okazały się zgodne z rynkowym konsensusem . Inwestorom mogła się spodobać informacja zarządu, według którego PKO BP stać na przeznaczenie 25 proc. ubiegłorocznego zysku na dywidendę

O 3,5 proc. podrożały walory Lotosu mimo że minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział „pełną integrację” gdańskiej rafinerii z PKN Orlen. Walory Orlenu zyskały 1,8 proc. Rynek dość spokojnie przyjął wiadomość o odwołaniu prezesa KGHM – akcje miedziowego kombinatu potaniały o 1,4 proc.

W tzw. drugiej linii na uwagę zasługuje 4,5-procentowa zwyżka kursu CD Projektu – akcje producenta gier komputerowych po marcowej rewizji indeksów znajdą się w WIG20. Ale dobrze radziły sobie też inne spółki z branży. Liderem wzrostów na szerokim rynku były papiery Vivid Games, które dały zarobić prawie 15 proc. Spółka jeszcze przed piątkową sesją poinformowała o rozpoczęciu dystrybucji nowej gry.

Rynek ukarał za to walory InterCars, które po publikacji rozczarowujących wyników finansowych przeceniono o ponad 3 proc. W dalszym ciągu w odwrocie była branża windykacyjna. Akcje Kruka potaniały o 4,3 proc., a GetBacku o 2,3 proc. Inwestorom najwyraźniej nie przypadły do gustu wypowiedzi prezesa Kruka, który wyraził gotowość do przejmowania konkurentów z branży.

Krzysztof Kolany