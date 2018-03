Zysk netto PKO BP w IV kw. 2017 r. wyniósł 820 mln zł

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 820 mln zł z 593,3 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego banku. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 829,5 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 805 mln zł do 869,9 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w 2017 roku wyniósł 3.104 mln zł i był 8 proc.wyższy niż w 2016 roku.

Wyniki grupy PKO BP w czwartym kwartale 2017 roku według wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2017 konsensus różnica



Wynik odsetkowy 2 249 2 216,6 1,5%



Wynik z prowizji 760 758,7 0,2%



Koszty ogółem 1 474 1 438,2 2,5%



Saldo rezerw -448 -424,0 5,7%



Zysk netto 820 829,5 -1,1%



w mln zł

4Q2017 4Q2016 różnica 3Q2017 różnica





rdr

kdk Wynik odsetkowy 2 249 2 020,8 11% 2 197 2% Wynik z prowizji 760 705,1 8% 766 -1% Koszty ogółem 1 474 1 456,0 1% 1 372 7% Saldo rezerw -448 -421,2 6% -389 15% Zysk netto 820 593,3 38% 902 -9%

Bank podał, że po wyeliminowaniu z 2016 roku rozliczenia transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. oraz rozliczenia transakcji sprzedaży składników majątku spółki Qualia Development zysk netto w 2017 roku był o 28 proc. wyższy niż w 2016 roku.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2.249 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.216,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.166 - 2.256,4 mln zł).

Marża odsetkowa wzrosła rdr o ok. 0,1 p.p. do 3,3 proc. na koniec 2017 roku.

Wynik z prowizji w IV kwartale 2017 roku wyniósł 760 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 758,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 745 mln zł do 781,5 mln zł).

W całym 2017 roku wynik na działalności biznesowej wyniósł 12.563 mln zł i był 6,6 proc. wyższy niż w 2016 roku. Ogólne koszty administracyjne wyniosły z kolei 5.784 mln zł, rosnąc rdr o 3,5 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 46 proc. i poprawił się o 1,4 p.p. w ujęciu rdr.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku 448 mln zł, czyli były 5,7 wyższe niż oczekiwali analityków (424 mln zł).

Bank podał, że koszt ryzyka na koniec 2017 roku wyniósł 0,71 proc. i był niższy o 0,04 p.p. w stosunku do 2016 roku dzięki poprawie wyniku na kredytach mieszkaniowych i gospodarczych.

Suma bilansowa grupy na koniec 2017 roku wyniosła 296,9 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr. Na koniec 2017 roku wartość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła 205,7 mld zł i wzrosła w ujęciu rocznym o 5 mld zł.

W 2017 roku najbardziej dochodowe kredyty konsumpcyjne wzrosły o 1,4 mld zł oraz kredyty gospodarcze o 3,6 mld zł.

W 2017 roku bank udzielił kredytów hipotecznych na łączną kwotę blisko 13 mld zł.

Zobowiązania klientów na koniec 2017 roku wyniosły 218,8 mld zł i w 2017 roku wzrosły o 13,8 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,37 proc., a współczynnik kapitału podstawowego T1 16,5 proc.

Grupa PKO BP szacuje, że wprowadzenie MSSF 9 spowoduje spadek wartości aktywów netto o 832 mln zł, a po uwzględnieniu podatku o 674 mln zł.

Bank podał, że zdecydował się na rozłożenie w czasie wpływu korekt z tytułu wdrożenia MSSF 9 na fundusze własne i mierniki adekwatności kapitałowej. W przypadku niezastosowania rozwiązań przejściowych związanych z MSSF 9 i uwzględnienia pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9 łączny współczynnik kapitałowy obniżyłby się o 30 punktów bazowych.

PKO BP podtrzymał w raporcie rocznym, że po uwzględnieniu korekty stopy dywidendy o kryteria KNF dotyczące walutowych kredytów mieszkaniowych, spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za 2017 rok.

