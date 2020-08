EuroPMI: Zachód złapał zadyszkę

fot. Abdel Rahman / Pexels

Sierpniowe odczyty indeksów PMI dla państw strefy euro pokazały, że wychodzący z koronawirusowego krachu region złapał zadyszkę na drodze do normalności.

Miesiąc temu pisaliśmy o powiewie gospodarczego optymizmu z Zachodu, obecnie zaś należałoby mówić o powiewie pesymizmu. Odczyty indeksów PMI okazały się w większości gorsze od oczekiwań.

Na pierwszy ogień dzisiejszego przeglądu poszła Francja, gdzie przemysłowy PMI przyjął wartość 49 pkt wobec 52,4 pkt w lipcu. Oznacza to powrót z poziomu sygnalizującego rozwój do stanu recesji w tym sektorze. To tym bardziej niepokojące, że analitycy oczekiwali wzrostu wskaźnika do 53,7 pkt.

Rozbudzonych nadziei nie spełnił także francuski sektor usług, dla którego sierpniowy PMI wyniósł 51,9 pkt wobec 57,3 pkt w lipcu i oczekiwaniach na poziomie 56,3 pkt. Podobnie sytuacja wyglądała w sektorze usług w Niemczech, gdzie PMI sięgnął 50,8 pkt wobec 55,6 pkt w lipcu oraz oczekiwanych 55,1 pkt.

W rezultacie najlepiej wypadł wskaźnik, który w ostatnich miesiącach zawodził najbardziej, czyli indeks PMI dla przemysłu Niemiec. Sierpniowy odczyt pokazał 53 pkt – o 0,5 pkt więcej od oczekiwań oraz o 2 pkt więcej od wyniku z lipca.

Słabsze dane z dwóch czołowych "lokomotyw gospodarczych" sprawiły, że niższy od oczekiwanego okazał się także rezultat dla całej strefy euro. W przemyśle odnotowano 51,7 pkt wobec 51,8 pkt w lipcu oraz oczekiwaniach na poziomie 52,9 pkt. Z kolei w usługach sierpniowy wynik to 50,1 pkt przy oczekiwanych 54,5 pkt i 54,7 pkt w lipcu.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od początku września. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).

Michał Żuławiński