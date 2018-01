Dzień mocnych wzrostów na GPW. W górę banki oraz CD Projekt

Blisko 2-proc. wzrosty na WIG20 i główne indeksy notowane na wieloletnich maksimach - tak, wtorek na warszawskiej giełdzie zdecydowanie należy zapisać do udanych.

Aż o 1,9 proc. urósł we wtorek WIG20. Od początku 2018 roku indeks największych polskich spółek zyskał już 5,3 proc. Niezły grudzień i udane wejście w nowy rok sprawiły, że po blisko trzymiesięcznej zadyszce, WIG20 znów powrócił do śrubowania wieloletnich maksimów. Obecnie indeks ten jest notowany najwyżej od grudnia 2013 roku, a więc od przeszło czterech lat. Dziś na moment udało się nawet złamać psychologiczną granicę 2600 punktów.

Dobra forma największych spółek przekłada się także na WIG. Dziś indeks ten urósł o 1,4 proc., od początku roku zyskał zaś 4,2 proc. Także tutaj udało się wspiąć na wieloletnie maksima. Po raz pierwszy od 2007 roku, a więc przeszło dziesięciu lat, WIG notowany jest powyżej 66 400 punktów. Na wyciągnięcie ręki jest także historyczny rekord - 67 772 punktów z lipca 2007 roku. Pokonanie go byłoby na GPW wydarzeniem epokowym - WIG w końcu byłby notowany wyżej niż przed wielkim kryzysem.

Słabiej poradziły dziś sobie pozostałe główne indeksy warszawskiej giełdy. 0,7 proc. zyskał mWIG, indeks ten pozostaje jednak w tyle od początku roku. W 2018 urósł ledwie o 1,7 proc., co na tle przeszło 4-proc. wyników WIG-u i WIG20 jest osiągnięciem słabym. Poważny ciężar dla mWIG-u stanowi jednak Kruk. Ta siódma "najcięższa" w indeksie średnich spółek firma od początku roku straciła już 18,1 proc.

Pod kreską zaś znalazł się dziś sWIG (-0,2 proc.). Warto dodać, że sytuacja na małych spółkach jest aktualnie nieco inna niż jeszcze w 2017 roku, gdy stanowiły one najsłabsze ogniwo warszawskiego parkietu. sWIG znajduje się obecnie na trzymiesięcznych maksimach, od początku roku urósł zaś 3,3 proc. Istnieje więc szansa, że dzisiejsza sesja to jedynie wypadek przy pracy, a rok 2018 wciąż ma szansę być - jak przewidywało wielu analityków - rokiem małych spółek. Odpowiedź, czy tak rzeczywiście będzie, da dopiero sezon wynikowy, który pokaże, czy firmy z sWIG-u uporały się z problemem spadających zysków.

Warto dodać, że WIG20 był dziś jednym z liderów europejskiego peletonu. Wyprzedzał go tylko odbijający po wczorajszym załamaniu indeks giełdy w Turcji. Biorąc pod uwagę osiągnięcia od początku 2018 roku nie wygląda to jednak tak dobrze, choć WIG20 nadal plasuje się w górnej połowie stawki. Inna sprawa, że wiele zagranicznych indeksów już dawno poprawiło swoje osiągnięcia sprzed kryzysu, a w Polsce wciąż dopiero na to czekamy. Przykładowo powracający dziś po wczorajszej przerwie Amerykanie rozpoczęli tydzień od wysokiego "C". Dow Jones po raz pierwszy w historii notowany był powyżej 26 000 punktów, S&P500 - również po raz pierwszy w historii - złamał zaś granicę 2500 punktów.

Wtorkowe mocne wzrosty na szerokim rynku warszawskiej giełdy to przede wszystkim zasługa takich spółek jak CD Projekt (+5,0 proc.), BZ WBK (+4,4 proc.), PGNiG (+3,7 proc.), mBank (+3,7 proc.), CCC (+3,4 proc.), PGE (+3,1 proc.) oraz Dino (+2,5 proc.). O 0,9 proc. umocniło się także Play, które poinformowało, że ma ma opcję kupna Virgin Mobile Polska.

1,2 proc. zyskał zaś kurs GetBacku. Spółka podała w komunikacie, że łączna kwota zakupów portfeli wierzytelności przez GetBack w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych wyniosła w IV kwartale 2017 r. 336,5 mln zł wobec 134,4 mln zł rok wcześniej. O 4,7 proc. spadły z kolei notowania Investment Friends, które otrzymało 400 tys. złotych kary od KNF. Stracił także KGHM (-1,0 proc.), któremu nie sprzyjała taniejąca miedź.

Przypominamy także, że dziś rozpoczęliśmy konkurs na Mistrza GPW 2017 roku. Trwają już dwa pierwsze głosowania, w których można wziąć udział poniżej. Więcej na temat Mistrza GPW można zaś przeczytać tutaj.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3622,01 0,28 -0,02 1,73 9,94 3,37 DAX Niemcy 13246,33 0,35 -1,04 1,09 14,64 2,54 FTSE 100 W.Brytania 7755,93 -0,17 0,32 3,54 5,85 0,89 CAC 40 Francja 5513,82 0,07 -0,18 3,08 12,94 3,79 IBEX 35 Hiszpania 10520,40 0,51 0,90 3,65 11,80 4,74 FTSE MIB Włochy 23495,28 -0,21 2,13 6,34 22,07 7,51 ASE Grecja 852,81 0,60 1,37 11,08 32,24 6,29 BUX Węgry 39684,16 0,27 -0,47 2,66 20,27 0,78 PX Czechy 1114,92 0,53 0,95 4,98 20,25 3,41 MICEX Rosja 2257,89 -0,16 1,46 5,31 3,14 7,02 RTS INDEX (w USD) Rosja 1261,09 -0,25 2,60 9,83 9,56 9,24 BIST 100 Turcja 114418,40 2,01 -0,53 4,65 40,03 -0,79 WIG 20 Polska 2591,10 1,91 2,48 7,21 27,94 5,28 WIG Polska 66437,64 1,43 1,58 6,10 23,71 4,22 mWIG 40 Polska 4931,21 0,69 -0,48 4,17 12,18 1,73 Źródło: PAP

Adam Torchała