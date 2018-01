Wybieramy Mistrza GPW 2017

Dziennikarze i analitycy „Pulsu Biznesu” i portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek, spośród których internauci wyłonią najlepszą. Mistrz GPW wybrany zostanie po raz ósmy, tytułu sprzed roku broni CD Projekt.

O tym, kto w marcu odbierze laur na gali Giełdowa Spółka Roku 2017, zdecydują — tak jak w poprzednich latach — czytelnicy pb.pl i Bankier.pl. Głosowanie rusza we wtorek 16 stycznia, a zasady są proste: do kolejnej fazy przechodzą te firmy, które zdobędą więcej Państwa głosów.

W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku będzie bronić CD Projekt, który w wielkim finale o włos pokonał JSW. W sumie ponowną nominacją wyróżniliśmy pięć spółek — oprócz zeszłorocznego zwycięzcy są to PKN Orlen, PZU, Benefit Systems i JSW.

Losowanie 1/8 finału wyłoniło następujące pary:

PZU - JSW;

Ambra - Esotiq&Henderson;

PKN Orlen - Dekpol;

CD Projekt - Dino Polska;

Dom Development - Vistula;

PKO BP - LPP;

Lotos - Playway;

Rainbow Tours - Benefit Systems.

PZU kontra JSW

Ambra kontra Esotiq & Henderson

W następnych dniach głosować będzie można na kolejne pary.

Opisy kandydatów

PZU

PZU zasługuje na uwagę ze względu na kilka czynników. Po pierwsze - grupa notuje znakomite wyniki. Po drugie - po dużych zwyżkach kurs PZU po raz kolejny zbliżył się do najwyższego w historii (50 zł). Po trzecie - i być może najważniejsze - firma doprowadziła do końca jedno z najgłośniejszych przejęć ostatnich lat, a więc zakupu udziałów w Pekao, drugim co do wielkości banku w Polsce.

Ambra

Ambra udowadnia, że znany od starożytności handel winem może przynosić zyski także w XXI w. Ale to nie na te procenty patrzą inwestorzy, gdy mówią o 95-procentowym wzroście kursu Ambry w ciągu poprzednich 12 miesięcy. „Winna hossa” napędzana jest znakomitymi wynikami finansowymi, które pozwalają spółce na regularne zwiększanie dywidendy. Wyśmienite połączenie spółki wzrostowej i dywidendowej.

PKN Orlen

Orlen na giełdzie w 2017 r. wprawdzie nie błyszczał tak jak w 2016, choć i tak zanotował zwyżkę notowań w skali roku o prawie 28 proc. Dodatkowo spółce najprawdopodobniej uda się poprawić świetny wynik netto z zeszłego roku i przy okazji - również najprawdopodobniej - stanie się podmiotem, który w 2017 r. wypracował na GPW największy zysk. Warto także wspomnieć, że na 2017 r. przypadła rekordowa dywidenda Orlenu. Do kieszeni akcjonariuszy trafiło aż 1,28 mld zł. To w dobie cięcia dywidend przez największe podmioty wynik zasługujący na wyróżnienie.

CD Projekt

CD Projekt ma za sobą ciężką końcówkę roku. Słabsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał, a także pogorszenie atmosfery wokół spółki związane z licznymi plotkami sprawiły, że na nieskazitelnym wizerunku firmy pojawiło się kilka rys. Przyhamowała także hossa. Mimo wszystko jednak spółka zdołała zakończyć 2017 r. wzrostem wartości o 88,5 proc. Wypłaciła także pierwszą w swojej giełdowej historii dywidendę. „Wiedźmin” nadal dobrze się sprzedaje i wielu wierzy, że kolejne gry CD Projektu - gdy już w końcu się pojawią - również odniosą sukces.

Dom Development

Akcjonariusze deweloperów zarabiają na pędzie Polaków do posiadania mieszkania - w 2017 r. akcje Dom Development zyskały 46 proc. Spółka o jakże wymownym tickerze „DOM” regularnie i całkiem hojnie dzieli się zyskiem z inwestorami, na co pozwalają szybko rosnące zyski i przychody.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa nie miała sobie równych na GPW w 2016 r. W dwanaście miesięcy jej wartość wzrosła o 528 proc. Co ciekawe, 2017 r. wcale nie przyniósł korekty. Tak dynamicznie jak w 2016 r. wprawdzie nie było, jednak JSW i tak - z wynikiem 43,9 proc. - znalazła się w gronie najlepszych blue chipów. Co istotne, rosły także wyniki. W czwartym kwartale 2016 r. spółka po raz pierwszy od pięciu lat wypracowała przychody przekraczające 2 mld zł. W kolejnych dwóch kwartałach także udało się powtórzyć ten wynik. Pod względem zysków 2017 r. ma szansę dorównać dotychczas rekordowemu rokowi 2011. W spółce, która jeszcze niedawno stała na skraju bankructwa, znów można mówić o węglowym eldorado.

Esotiq&Henderson

Odzieżowa spółka 2015 i 2016 r. zakończyła stratami, na giełdzie zaś jej notowania w rok spadły o ponad 80 proc., teraz jednak wszystko wskazuje, że uda jej się wyjść na prostą. Pomogło m.in. cięcie kosztów i wydzielenie biznesu Evy Minge. W grudniu notowania Esotiqa dodatkowo wsparła zapowiedź skupu akcji. Efekt? W samym 2017 r. akcje spółki podrożały o 163 proc. Był to trzeci wynik na całej GPW.

Dekpol nie jest być może spółką z pierwszych stron gazet, jednak to właśnie akcje firmy działającej w branży budowlano-deweloperskiej były najlepszą inwestycją 2017 r. na GPW. Jej walory w ciągu dwunastu miesięcy podrożały o 261 proc. Dodatkowo miniony rok był dla Dekpolu prawdopodobnie najlepszym w historii pod względem zarówno zysków, jak i przychodów. Te ostatnie, jak wynika z podniesionych w grudniu prognoz, urosnąć mają przeszło dwukrotnie.

Dino Polska

Dino pojawiło się na GPW dopiero w kwietniu 2017 r., jednak te niecałe trzy kwartały wystarczyły, by zrobić furorę. Po pierwsze, spółka ta przełamywała marazm na rynku ofert publicznych. Od grudnia 2013 r. na GPW nie było debiutanta, którego dotyczyłaby oferta warta więcej niż 1 mld zł. Dino to zmieniło. Po drugie, debiut okazał się sporym sukcesem, a w kolejnych miesiącach kurs podskoczył o ponad 100 proc. Po trzecie, spółka nadal dynamicznie się rozwija: rozrasta się sieć i rosną przychody. A to wszystko przecież w otoczeniu wszechobecnych Lidlów i Biedronek.

Vistula

Kurs spółki przez większość 2017 r. znajdował się w trendzie bocznym, rajd z końcówki roku sprawił jednak, że stopa zwrotu wyniosła 28 proc. Duża w tym zasługa ostatniego raportu okresowego, pod względem przychodów spółka zanotowała najlepszy trzeci kwartał w swojej historii. Optymizm utrzymywały dobre dane miesięczne za październik i listopad, które pozwalały sądzić, że czwarty kwartał - zwyczajowo najlepszy w roku - był dla Vistuli również bardzo udany.

Największy bank w Polsce pod wodzą Zbigniewa Jagiełły udowadnia, że nawet spółka kontrolowana przez Skarb Państwa potrafi zarabiać pieniądze dla akcjonariuszy, bezlitośnie wykorzystując dominującą pozycję na rynku i poprawiać marżę odsetkową nawet w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych. No i przeszło 50-procentowy wzrost notowań akcji w 2017 roku.

LPP

Odzieżowy gigant był w 2017 roku najlepszym wśród blue chipów. Wzrost kursu o 57,7 proc. uplasował także LPP w czołówce całej GPW. Inwestorzy ponownie uwierzyli, że LPP może dynamicznie się rozwijać. Potwierdzeniem był m.in. wzrost przychodów o 17 proc. względem 2016 roku.

Lotos

Lotos już 2016 rok miał naprawdę dobry, 2017 go jednak zdecydowanie przebił. Spółka ta korzysta obecnie na hossie w branży paliwowej, która wynika m.in. z wprowadzenia przez rząd regulacji ograniczających szarą strefę (na czym zyskały legalnie działające przedsiębiorstwa, takie jak Lotos), a także ze wzrostu cen wydobywanej przez Lotos ropy naftowej. Kurs spółki zwiększył się na przestrzeni 2017 roku aż o połowę, osiągając w międzyczasie po raz kolejny historyczne maksimum.

Playway

Playway jest obecny na giełdzie zaledwie od października 2016 roku i być może również dlatego znajduje się on nieco w cieniu najpopularniejszych producentów gier. Patrząc na wyniki - niesłusznie, ostatni rok okazał się bowiem dla spółki przełomowy, w szczególności dzięki bardzo dobrze przyjętej wśród graczy serii „Car Mechanic Simulator”. Playway 2017 rok zakończył 30-procentowym wzrostem, a pod względem wyceny wkroczył w szeregi największych producentów gier na GPW.

Rainbow Tours

Rainbow bez większych problemów przebrnął przez ciężkie lata w swojej branży, kiedy to wielu jego konkurentów nawet bankrutowało. Dziś biuro podróży numer 2 na polskim rynku (wyprzedza go jedynie Itaka) notuje najlepszy rok w historii swojej działalności i to nawet pomimo wyraźnego zwiększenia obaw turystów przed zamachami terrorystycznymi. Nie mogło to się oczywiście odbyć bez kolejnych giełdowych wzrostów tej spółki, której kurs stale bije kolejne historyczne rekordy. Tylko w ciągu ostatniego roku akcje Rainbow podrożały o ponad 60 proc.

Benefit Systems

Stabilny trend wzrostowy oparty o dynamicznie rosnący biznes przynoszący solidne zyski. Spółka wybrała niszę, która po kilku latach okazała się wręcz społeczno-gospodarczym trendem. Do tego ekspansja zagraniczna i program skupu akcji własnych. Jedyny minus: wysoka cena nominalna akcji.

Dotychczasowi Mistrzowie GPW

2010 Synthos

Synthos 2011 Eko Export

Eko Export 2012 Relpol

Relpol 2013 Integer.pl

Integer.pl 2014 11bit Studios

11bit Studios 2015 Grodno

Grodno 2016 CD Projekt