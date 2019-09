Dwie kolejne spółki znikają z GPW

Dwie kolejne spółki zostały dziś zawieszone i niebawem opuszczą GPW. To kolejne potwierdzenie negatywnego trendu, który obserwujemy na GPW już od trzech lat.

Hollywood oraz Pfleiderer - to dwie spółki, w których ogłoszone zostały dziś przymusowe wykupy akcji, w efekcie czego znikną z giełdy. Oba przypadki mocno się od siebie różnią. Hollywood - sieć pralni - zadebiutował na GPW ledwie w grudniu 2017 roku, wcześniej przez niecałe 3 lata obecny był na NewConnect. Spółka miała momenty, szczególnie mocno drożała tuż po debiucie na NC, a następnie po przenosinach na GPW. W szerszym horyzoncie przeważał jednak trend spadkowy, który koniec końców niweczył uzyskane zrywami wzrosty. W międzyczasie spółka zaczęła mieć też problemy z rentownością, co nie ułatwiało przezwyciężenia negatywnego trendu. Ostatecznie Hollywood zakończył przygodę z GPW z wskaźnikiem cena do zysku na poziomie 0,5. Część inwestorów kręciła więc nosem na cenę, szczególnie że przymusowego wykupu nie poprzedziło wezwanie, była zaś emisja bez praw poboru. W procedurę wykupy zaangażowano zaś samą spółkę, która ma skupić część własnych akcji.

Zupełnie inna historia stoi za Pfleidererem, czyli producentem płyt dla przemysły meblarskiego. Spółka debiutowała na rynku już w 1997 roku, przez te 22 lata zanotowała kilka wzlotów i upadków. Najbardziej spektakularne to chyba te z wielkiej hossy, gdy w niecałe dwa lata jej wartość skoczyła trzykrotnie. Później przyszedł jednak kryzys 2008 roku, którego impet w przypadku Grajewa (tak wówczas nazywał się obecny Pfleiderer) potęgowały opcje walutowe. Pomiędzy lutym 2009 a majem 2017 wartość spółki zwiększyła się jednak 9-krotnie, czym odrobiono sporą część strat z kryzysu. To był jednak ostatni rajd Pfleiderera, presja kosztowa, pożar jednego z zakładów i spowolnienie gospodarcze, które odbiło się na zamówieniach, sprawiły, że spółka zaczęła mieć problemy z rentownością. Przez ostatnie dwa lata wartość firmy spadła o blisko połowę, opuszcza ona jednak giełdę przy wskaźniku cena do wartości księgowej na przyzwoitym poziomie 3,25.

Spółki łączy jednak fakt, że znikają z GPW z powodu decyzji głównych akcjonariuszy. W Hollywood prezes tłumaczył, że dużo łatwiej będzie rozwijać spółkę poza giełdą. Uwierający był m.in. fakt, że obowiązki informacyjne rynku kapitałowego zmuszają spółkę do publikacji m.in. parametrów istotnych kontraktów.

Podobny kierunek obiera w ostatnich latach coraz więcej spółek. Jeszcze do 2016 roku standardem było, że z roku na rok ich liczba na GPW rosła. Przez trzy ostatnie lata ich łączna liczba spadła jednak aż o 26. Biorąc pod uwagę zniknięcie Pfleiderera i Hollywood, na giełdzie pozostanie 458 spółek - to najmniejsza liczba od czerwca 2014 roku.

Adam Torchała